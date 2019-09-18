19 человек без утайки рассказали о том, как их наказывали родители в детстве

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Все дети шалят, не слушаются, нарушают установленные правила и время от времени сталкиваются с последствиями: их наказывают. Кому из нас не приходилось стоять в углу или жить неделю без сладкого?

Мы в AdMe.ru прочитали воспоминания пользователей Reddit о том, как их наказывали в детстве, и с удивлением обнаружили, что есть мамы и папы, для которых запрет на игры и домашний арест — это слишком банально.

Мою сводную сестру наказали, оставив без ужина. А все остальные съели на ужин огромную тарелку начос. Мы с сестрой хорошо ладили, позже я сделал ей сэндвич с арахисовым маслом и желе. А ночью всем, кроме сестры, стало очень плохо от начос. © MortisSafetyTortoise

Мы с братом стреляли из лука по картонной коробке на заднем дворе. Я, будучи очень маленьким и очень глупым, забрался в коробку, когда мой брат по ней стрелял. Родителям это не понравилось, и, чтобы продемонстрировать, как это было опасно, они заставили меня целый день пролежать на кушетке, представляя, будто я в больнице. © lordofwar28

На меня злились из-за того, что я слишком много играю в видеоигры (в основном в стратегии), так что родители стали заставлять меня больше времени проводить с друзьями. Я и так виделся с друзьями пару раз в неделю, я был общительным, но для родителей любая видеоигра — это зло. Так что они вынуждали меня зависать в гараже у моего приятеля, где все пили алкоголь и курили в 13 лет. Меня всегда удивляло, почему родители считали, что стратегии пагубнее на меня влияют, чем общение с 13-16-летними пьяницами. © Suuperdad

Я пытался украсть у сестры ее картофель фри с чили, и мы подрались. Она ударила меня вилкой. Отец вывел нас, связал веревкой лицом друг к другу и сказал, что развяжет, когда мы научимся взаимодействовать. © Dusty_Muffin_11

Когда мне было лет 6 или 7, я баловался в ванной: раскачивался на перекладине, на которой висела шторка для душа. Она сорвалась, и я вместе со шторкой грохнулся на пол. Отец сказал: «Николас, хочу рассказать тебе историю об обезьяне. Эта обезьяна жила в джунглях и любила раскачиваться на дереве, где также любил отдыхать свирепый лев. Обезьяна вела себя очень шумно, и однажды лев прогнал ее громким рыком, запретив возвращаться. Но обезьяна не послушалась и снова пришла на дерево. Лев сказал: „Я уважаю твою храбрость, поэтому выбирай, что у тебя откусить: голову или хвост?“ Обезьяна ответила: „Конечно, голову!“ Лев растерялся и спросил: „Но почему? Ты бы могла жить обычной жизнью без хвоста“. Обезьяна ответила: „Да, но, если ты откусишь мой хвост, я буду выглядеть совсем как этот ужасный человеческий детеныш Николас!“» У меня отвалилась челюсть. © porkdrunk522

Когда мне было 6, детский психолог предложил родителям наказывать меня, ставя на кухонное полотенце посреди комнаты, потому что, стоя в углу, я не увижу всего того интересного, в чем бы мог принять участие. Все шло как надо до тех пор, пока моя 2-годовалая сестра не решила, что это весело. Она взяла другое полотенце, аккуратно его расстелила и встала рядом со мной. Наказания становятся менее эффективными, когда родители не могут сдержаться от смеха. © Sapientiam

Моя 7-летняя сестра никогда не приходила домой с прогулки вовремя. Однажды она вышла на 15 минут и спустя 2 с половиной часа ее все еще не было дома. Мама решила преподать ей урок. Она выключила весь свет в доме, заперла все двери и стала ждать. Через 15 минут сестра наконец вернулась и обнаружила, что в доме темно и все двери заперты. Сначала она испугалась. Потом начала ломиться в боковую дверь, крича, что не хочет остаться на улице. Мама покатывалась со смеху. Тогда сестра стала стучать в заднюю, стеклянную, дверь. Она кричала и долбила так сильно, что мама испугалась, как бы стекло не разбилось. Она потихоньку вышла через боковую дверь, бесшумно подошла к сестре сзади и сказала: «Бу!» © silima

Когда мой сын учился во 2-м классе, я работала по сменам. Работа была тяжелая и ответственная. Приходя домой после ночных смен, ложилась спать. Тут-то все и начиналось. То велосипед вынести, то занести, то опять вынести, то «дай денег на мороженое», то «дай денег на кино», то где его мяч — и так бесконечно. Объясняла, просила — обещал и забывал. И вот однажды я взяла его с собой в ночь на работу. Посадила в операторной, дала работу. К утру он уже вовсю засыпал, но я не давала. Антошка сидел на стуле, а голова падала назад. Когда он засыпал, я будила его словами: «Антоша, на работе спать нельзя, меня за это уволить могут». Ну наконец смену сдали. Пришли домой. Есть он не захотел — сразу побежал спать. Спал весь день и почти всю ночь. Больше он меня не дергал по мелочам никогда. Даже стал ходить тихо-тихо, если я спала, а раньше пятками топотал. © etoyanatan

Я терпеть не мог домашние обязанности, особенно мыть посуду. Однажды мама пошла в магазин и купила 1 голубую тарелку, 1 голубую вилку — в общем, всего по 1 штуке и голубого цвета. Мне сказали, что я могу пользоваться только этим и никто мою посуду мыть не станет. Бывали времена, когда я сидел за столом и ел спагетти из кружки с помощью ножа. Я и сейчас не уверен, кто победил. © andyvw

В детстве мы с братом доводили родителей до белого каления своими ежедневными спорами и драками. У моего отца был гениальный способ бороться с этим. Если мы начинали ругаться где-нибудь в людном месте, он хватал нас за руки и продолжал идти по улице, распевая оперные арии во всю мощь своих легких. Как вы можете себе представить, мы тут же замолкали от стыда. © nitwittery

В очереди на кассу в супермаркете маленький мальчик устроил истерику, потому что мама не купила ему шоколадку. Тогда она что-то шепнула женщине позади себя, затем взяла с полки шоколадку и положила в свою тележку. Увидев это, мальчик тут же прекратил плакать. Когда они расплатились, мама мальчика протянула шоколадку девочке, которая стояла за ними. Она посмотрела на своего сына и сказала: «Дети, которые хорошо себя ведут, получают награду, а те, кто устраивает истерики и заставляет своих мам сгорать от стыда, не получают ничего». Некоторые люди в очереди зааплодировали. © cdawg85

Выпрашивая у родителей собаку, я торжественно клялась с ней гулять. Мне купили щенка пуделя. Первое время гуляла, а потом стала отлынивать. Я убегала в школу в надежде, что сходят родители или бабушка. Мне напоминали об обещаниях, но это не помогало. И вот однажды я прихожу из школы, а собаки нет. Родители сказали, что если я хочу, чтобы она вернулась, то должна 2 недели каждый день в 7 утра выходить на улицу и гулять около дома 15 минут одна. Я, конечно, стала их уговаривать, но они были непреклонны. Делать было нечего — пришлось выходить на прогулку. И, надо сказать, я к этому привыкла, даже на пользу мне пошло: стала вовремя ложиться. Собаку они привезли домой на пару дней раньше. Оказывается, она жила все это время у папиного друга. У него две дочери тоже собаку хотели, вот он и взял «на пробу». Ольга

Я была в 5-м классе. Зимой выдался на удивление теплый день. Я хотела пойти в школу в шортах, но мама, естественно, запретила. Меня это не остановило. Я надела шорты, а на них джинсы и ушла. Когда я вернулась, ощущая себя такой умной, мама ждала меня на улице с неоновым постером в руках. На ярко-розовом фоне было написано: «Я соврала и не послушалась родителей. Ну и балда же я!» Другой кислотно-зеленый постер был свернут в дурацкий колпак. Она заставила меня сидеть на табуретке около нашего дома в этом колпаке с постером в руках целый час как раз в то время, когда все возвращались с работы. Мне сигналили, кричали, а мама, наблюдая за этим, удобно сидя на крыльце, покатывалась со смеху. © perezosamente

Я попался, когда решил прогулять уроки. Мне было 14. Отец сказал мне, что на следующей неделе забирает меня из школы. Каждый день целую неделю он отвозил меня на работу к своим знакомым и говорил: «Вот ваш бесплатный помощник! Он не хочет ходить в школу, так что пусть приучается работать!» И они этим пользовались, заставляя пахать по 8 часов каждый день. © irishamerican

Мой отец — профессор, он заставлял нас писать эссе о том, что мы сделали не так, почему мы так поступили и как должны были поступить. Мы должны были цитировать источники, ссылаться на исследования. После этого отец проверял работу, исправлял речевые и грамматические ошибки. Мы были под арестом до тех пор, пока не приведем наши сочинения в полный порядок. Чем хуже был проступок, тем длиннее должно было быть эссе и тем серьезнее он его проверял. © nonesjones

У нас было 4 кошки — в основном их завели из-за меня. Но я обычно «забывал» чистить их туалеты: я просто не переносил вонь. Так что обычно я откладывал это до тех пор, пока не убирал кто-нибудь другой. Маме это надоело. Однажды, когда я пришел домой из школы, все кошачьи туалеты стояли в моей спальне. Мне сказали, что это на неделю. Мне было нельзя открывать окна или спать где-то, кроме своей комнаты. Также мама заменила наполнитель, который мы использовали, на другой, который не поглощал запахи. Я бы предпочел, чтобы меня отшлепали... © yogocoyote

Мне сказали, что это на неделю. Мне было нельзя открывать окна или спать где-то, кроме своей комнаты. Также мама заменила наполнитель, который мы использовали, на другой, который не поглощал запахи. Я бы предпочел, чтобы меня отшлепали... © yogocoyote Мне было 15, когда отец узнал, что я прогуливаю уроки. Всю следующую неделю он ходил в школу вместе со мной. Привозил меня и шел на каждый урок. И ланч ел со мной и моими друзьями. А я сказал, что при этом он был в своей пижаме? Да, он был в пижаме. Я больше никогда не прогуливал школу. Сейчас я по нему очень скучаю. © TheOpus

Бабушка в деревне пыталась отучить моего брата сквернословить. Как только он говорил плохо, она тут же заносила это слово в блокнот. За каждое ругательство он должен был собрать в огороде некоторое количество колорадских жуков. У бабушки были свои критерии: за «дуру» — 3 жука, за «ж*пу» — 4, а за матерные слова — по 10. Не уверена, что это сильно помогало. Мне кажется, ему все нравилось: и ругаться, и жуков собирать. Елена

Младший брат. До сих пор не понимаю, что я сделал не так. © dlordjr