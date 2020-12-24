18 встреч с животными, которые оказались внезапными, как сова в маршрутке

Как бы мы ни считали себя популяцией технологий, а все равно в глубине души каждый из нас тянется к матушке-природе. Признайтесь, ведь когда к вам подходил ластиться кот на улице, на вас садилась бабочка или белочка умильно требовала орешков, вас, скорее всего, обуревал детский восторг.

Мы в AdMe.ru положа руку на сердце тоже иногда чувствуем себя теми любознательными ребятами, которыми мы были в детстве. И герои нашей подборки не только испытывали то же самое, но еще и успели запечатлеть свои неожиданные встречи с животными на фото.

«Ушел в поход. Просыпаюсь посреди ночи в палатке и чувствую груз на ногах — я испугался. Поэтому я аккуратно сделал фото, чтобы узнать, что же это там, и получил это»

«Я нашла 5 новорожденных синеязыких ящериц под кучей обуви»

«Какой прекрасный сервис на этой заправке»

«Охранник».

Надо форточку-то закрывать, а то лисы налетят

«Пришел с обеда на работу, а тут такое чудо сидит»

«А что любопытного вы видели в метро?»

«Этот бурундук пришел и сел в кресло на моем крыльце, чтобы съесть свой желудь»

«Суровый кондуктор»

«Люди жалуются на то, что дети пинаются или плачут, а этот милаха в самолете не переставал меня лизать»

«Этот сладкий бродяжка сел мне на колени, и я безумно счастлива»

«Эта белка выпрашивала у меня еду в Гранд-Каньоне»

«Сегодня бродячая собака влезла в мой дом и заползла в ванну, пока я принимал душ. Излишне говорить, что у меня теперь появилась новая соседка»

«Мы нашли этого кроху в 2 часа ночи на нашем пороге и взяли его к себе»

«Гуляю я, значит, по городу, а тут...»

«Сегодня я получил „дай пять“ от этой супермаленькой лягушки»

«Эту малышку я нашел на дороге»

«В наше окно врезалась колибри, а потом она позволила сестре подержать себя, пока ей не станет лучше»

«Шел по улице, а этот пес решил заглянуть мне в душу»