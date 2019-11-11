18 воспоминаний пользователей, которые повелись на рекламу и не забыли разочарование от покупки

Попросил как-то на Рождество говорящего медведя. В рекламе он выглядел как приятная игрушка, которая разговаривала с тобой. На самом деле это был кассетный магнитофон, покрытый тонким слоем войлока. Прижиматься к этой вещи было все равно что пытаться обнять трансмиссию. Он был тяжелым и работал только со специальными кассетами, которые стоили в 4 раза дороже обычных. Хуже всего было то, что приводы, которые двигали глазами и ртом мишки, были невероятно громкими. Нужно было ставить звук на максимум, чтобы хоть как-то скрыть это жужжание и щелчки. Полное разочарование. © TheSentientSnail