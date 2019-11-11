18 воспоминаний пользователей, которые повелись на рекламу и не забыли разочарование от покупки
Каждый из нас хотя бы раз (а то и не один) поддавался красоте картинки в рекламных роликах: сочные бургеры, яркие игрушки, устройства, которые помогут в быту, — все это кажется идеальным в телевизоре и часто оказывается бесполезной тратой денег в реальности. Пользователи сети поделились в треде на Reddit историями провальных покупок, которые не оправдали ожиданий.
Мы в AdMe.ru посочувствовали героям этих историй и решили поделиться их жизненными воспоминаниями о покупках с вами.
- Когда мне было около 6 лет, появилась реклама нижнего белья по мультфильму «Трансформеры», в которой дети трансформировались в героев, как только надевали одежду. Это стало единственной вещью, которую я попросил на Рождество. И вот бабушка и дедушка отдают мне подарок, я открываю коробку и вижу его — нижнее белье для трансформеров! Я пошел в ванную и надел вещи, затем вернулся в гостиную и пытался трансформироваться перед моей семьей, пока они смеялись надо мной. Дедушка тогда еще сказал: «Может быть, сначала включишь в розетку?» Это, пожалуй, самое огромное разочарование, которое я когда-либо испытывал из-за рекламы. © nnyx
- Та штука для нарезки фруктов из телемагазина. Я попробовал порезать на мелкие кусочки уже нарезанные яблоки, и все сломалось. © notreallyfussed
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Большой пояс для похудения, который нужно носить на талии каждый день. Мне было 17 лет, я потратил почти 6 месяцев, чтобы накопить на него нужную сумму. © shygirlturnedsassy
- В детстве я увидел рекламу игрушечного автомобиля с дистанционным управлением, который умел ездить по стенам. Конечно, я был поражен. Оказалось, что это была машинка длиной 10 см, в которую была встроена вакуумная система. Она производила слишком много шума и была неимоверно медленной. © yngSeep
- Я ненавижу резать овощи, поэтому я купил одно из тех устройств, которые показывали в телемагазине. Вроде «она нарежет целую луковицу на кубики всего за 30 секунд». В итоге лук просто помялся внутри устройства и все забил, а очистка всего этого заняла целую вечность. Проще уже использовать нож и разделочную доску. © TRIGMILLION
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«Неслышимые для людей» устройства для защиты от кошек, которые нужно прятать в саду. Я купил такое, и оно оказалось пронзительно громким и совершенно неэффективным. В конце концов я сдался и завел себе кошку. Теперь только одно животное справляет нужду в моем саду, и это гораздо лучше, чем было раньше. © yankonapc
- Бургеры и другие блюда фастфуда, которые выглядят потрясающе в рекламных роликах и на плакатах, а в реальности их внешний вид вызывает лишь разочарование. © astralrig96
- Как-то мой сын купил потрясающие часы за $ 10. Там было 3 циферблата: для секунд, фаз луны и чего-то еще. Когда мы ехали домой из магазина, он воскликнул: «Эти циферблаты всего лишь наклейки!» © MaxxBlackk
- Поддерживающий бюстгальтер без лямок на спине и на плечах. Никогда я еще не была так похожа на грустного Иа, решая, как лучше оторвать его от кожи: медленно или одним рывком. Я все делала по инструкции, но в итоге моя грудь выглядела то ли как тесто для пиццы, то ли как кожа шарпея. © entropy33
- Была такая реклама ветчины, рассчитанная специально на детей. В ней говорилось, что после того, как ты откусил бутерброд, ты сразу же отправляешься в путешествие. И еще показывали ребенка, который откусил кусочек, а потом телепортировался на космический корабль и улетел исследовать космос. Я уговорил купить мне ее, откусил кусочек в предвкушении... и это оказалась самая обычная ветчина. © SlayzorHunter
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Попросил как-то на Рождество говорящего медведя. В рекламе он выглядел как приятная игрушка, которая разговаривала с тобой. На самом деле это был кассетный магнитофон, покрытый тонким слоем войлока. Прижиматься к этой вещи было все равно что пытаться обнять трансмиссию. Он был тяжелым и работал только со специальными кассетами, которые стоили в 4 раза дороже обычных. Хуже всего было то, что приводы, которые двигали глазами и ртом мишки, были невероятно громкими. Нужно было ставить звук на максимум, чтобы хоть как-то скрыть это жужжание и щелчки. Полное разочарование. © TheSentientSnail
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Устройство, которое очищает лицо от черных точек. Я заказал модель по средней цене, далеко не самую дешевую, но все, что она делала, — это заставляла мое лицо покраснеть. Поры не очистились вообще. © an_jan
- Практически любое утягивающее белье. Каждая реклама обещает, что вы сможете влезть в свои старые платья с его помощью. На деле же вы еле-еле сможете выбраться из этого куска ткани, если решите зайти в туалет. © RawketLeeg
- Устройство, которое варит яйца вкрутую. Я купил модель с металлической крышкой, потому что думал, что она качественнее и прослужит дольше. Все, что она делала, — это взрывала яйца и выливала яичную смесь на столешницу. Бесполезная трата денег. А все потому, что мне лень было кипятить воду в кастрюле! © dianupants128
А какие товары, купленные благодаря крутой рекламе, разочаровывали вас?
Фото на превью entropy33 / Reddit