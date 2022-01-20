18 везунчиков зашли в комиссионку без особых надежд, а вышли в тихом шоке, не веря своему счастью
Собрать стильный образ, потратив минимум средств, сможет далеко не каждый. Да еще и отыскать вещи, которые будут по-настоящему качественными и прослужат долго. Кажется, это самый настоящий квест, но герои сегодняшней подборки все же смогли его пройти.
А мы в AdMe.ru за них искренне порадовались и надеемся, что и вам удается время от времени поймать удачу за хвост, обнаружив настоящие жемчужины почти за бесценок.
«Вчера купил ботинки. Они обошлись мне всего в $ 7. Новые стоят $ 800»
«Лучшие $ 4, которые я потратила в этом году»
«Нашла сразу 4 свитера, которые подошли дочке по размеру. Но самое крутое то, что на них ее монограмма»
«Сорвала джекпот сегодня. Всегда мечтала о именно таком кардигане. Мечты сбываются»
«Без ума от этой футболки. Купил за $ 4»
«Купила пальто, оно показалось тяжеловатым. А потом я открыла карман и обнаружила там это — мешочек с золотом 585-й пробы»
«Моя новая любимая футболка»
«Абсолютно новые мартенсы за $ 18 в местном комиссионном магазинчике»
«Купила очки от Versace за $ 0,99»
«Заплатила за этот пиджак от Chanel всего $ 8»
«Это винтажное платье, купленное на гаражной распродаже за $ 15, сидит на мне как влитое. Я чувствую себя героиней романа „Гордость и предубеждение“»
- Женись в этом платье на самой себе! © offbrandpossum / Reddit
«Урвал эту куртку за $ 25. Она совершенно новая»
«Фото не может передать всю красоту платья. Нашла его в местном магазинчике»
«Нашла жилет, идеально подходящий к юбке, которую я купила еще год назад. А я ведь даже не знала, что это комплект»
«Эта прекрасная блуза досталась мне всего за $ 7,99»
«Самая ценная вещь, какая у меня только есть. Винтажное пальто от Armani, которое я купила за $ 80. А первоначальная его цена — $ 1 300»
- За такое жизни не жалко, честное слово. © FluidStudent942 / Reddit
«Новые веганские мартенсы. Прямо в коробке. За $ 9,99»
«Понятия не имею, школьная форма это или что-то еще, но она крутая и стоила всего € 1»
А вам попадалось что-то по-настоящему крутое на барахолках?
Фото на превью demsem / Reddit
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