18 везунчиков зашли в комиссионку без особых надежд, а вышли в тихом шоке, не веря своему счастью

Собрать стильный образ, потратив минимум средств, сможет далеко не каждый. Да еще и отыскать вещи, которые будут по-настоящему качественными и прослужат долго. Кажется, это самый настоящий квест, но герои сегодняшней подборки все же смогли его пройти.

А мы в AdMe.ru за них искренне порадовались и надеемся, что и вам удается время от времени поймать удачу за хвост, обнаружив настоящие жемчужины почти за бесценок.

«Вчера купил ботинки. Они обошлись мне всего в $ 7. Новые стоят $ 800»

«Лучшие $ 4, которые я потратила в этом году»

«Нашла сразу 4 свитера, которые подошли дочке по размеру. Но самое крутое то, что на них ее монограмма»

«Сорвала джекпот сегодня. Всегда мечтала о именно таком кардигане. Мечты сбываются»

«Без ума от этой футболки. Купил за $ 4»

«Купила пальто, оно показалось тяжеловатым. А потом я открыла карман и обнаружила там это — мешочек с золотом 585-й пробы»

«Моя новая любимая футболка»

«Абсолютно новые мартенсы за $ 18 в местном комиссионном магазинчике»

«Купила очки от Versace за $ 0,99»

«Заплатила за этот пиджак от Chanel всего $ 8»

«Это винтажное платье, купленное на гаражной распродаже за $ 15, сидит на мне как влитое. Я чувствую себя героиней романа „Гордость и предубеждение“»

Женись в этом платье на самой себе! © offbrandpossum / Reddit



«Урвал эту куртку за $ 25. Она совершенно новая»

«Фото не может передать всю красоту платья. Нашла его в местном магазинчике»

«Нашла жилет, идеально подходящий к юбке, которую я купила еще год назад. А я ведь даже не знала, что это комплект»

«Эта прекрасная блуза досталась мне всего за $ 7,99»

«Самая ценная вещь, какая у меня только есть. Винтажное пальто от Armani, которое я купила за $ 80. А первоначальная его цена — $ 1 300»

За такое жизни не жалко, честное слово. © FluidStudent942 / Reddit

«Новые веганские мартенсы. Прямо в коробке. За $ 9,99»

«Понятия не имею, школьная форма это или что-то еще, но она крутая и стоила всего € 1»