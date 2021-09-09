18 твитов родителей, которые до рождения детей даже не подозревали, насколько они терпеливы

Быть родителем — непростая, но довольно увлекательная работа. С этой работы не уволят, и за нее даже платят. Эмоциями, благодарностью, а часто грязными носками. Каждый день мамы и папы делают изумительные открытия, наблюдая, как растет их ребенок. Порой малыши чудят, и не только родители, но и окружающие не могут сдержать эмоций.

Мы в AdMe.ru обожаем детей за их открытость и непосредственность. У них многому можно научиться, ведь только малыши умеют искренне радоваться, любить, не требуя ничего взамен, и говорить правду в лицо, не скрывая себя настоящих.

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Волатильность — это финансовый показатель, характеризующий изменение доходности ценных бумаг или других активов. — Прим. AdMe.ru.

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