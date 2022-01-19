18 твитов от людей, которые справляются с этой вашей взрослой жизнью как могут
Многие считают, что до 30 лет необходимо достигнуть массы вещей: сделать карьеру, заработать приличное количество денег, состояться как семьянин и личность. Но далеко не у всех получается такой финт, ведь у каждого человека свои подводные камни. Кто-то постигает прелестные особенности здоровья среднего возраста, кто-то все еще ищет себя. Но все мы пытаемся стоически справляться с этими препятствиями.
Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого свой жизненный путь, потому не стоит равняться на других. А самоирония отлично помогает переживать многие перипетии, и герои нашей подборки это доказывают.
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А вы считаете себя взрослым и самодостаточным человеком или, может быть, в глубине души вам кажется, что «взрослые» — это какая-то отдельная категория людей?