18 твитов от людей, чьи советы хочется распечатать и повесить в рамочку
Вам случалось когда-нибудь сталкиваться с людьми, которые звонят вам якобы из банка в надежде поживиться за ваш счет? А мучительно пытаться вспомнить в разговоре какое-то слово, которое так и крутится на языке, но куда-то ускользает? А ответить на чью-то просьбу согласием, а потом крупно об этом пожалеть?
Со всеми этими ситуациями столкнулись герои новой подборки AdMe.ru, и у них получилось выйти из них с честью. А теперь эти люди с гордостью и немалой толикой сарказма раздают советы всему интернету, попутно поднимая всем настроение.
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А о чем был последний совет, полученный вами в интернете?
Фото на превью pirozhenshchina / Twitter