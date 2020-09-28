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18 твитов от людей, чьи советы хочется распечатать и повесить в рамочку

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Вам случалось когда-нибудь сталкиваться с людьми, которые звонят вам якобы из банка в надежде поживиться за ваш счет? А мучительно пытаться вспомнить в разговоре какое-то слово, которое так и крутится на языке, но куда-то ускользает? А ответить на чью-то просьбу согласием, а потом крупно об этом пожалеть?

Со всеми этими ситуациями столкнулись герои новой подборки AdMe.ru, и у них получилось выйти из них с честью. А теперь эти люди с гордостью и немалой толикой сарказма раздают советы всему интернету, попутно поднимая всем настроение.

1.

© pirozhenshchina / Twitter

2.

© Wizard_Severus / Twitter

3.

© Putnick / Pikabu

4.

© TheAndrewNadeau / Twitter

5.

© nextBarHabitue / Twitter

6.

© Iam_PhileasFogg / Twitter

7.

© vlad_dfe / Twitter

8.

© dieselman / Pikabu

9.

© sarcazmator / Twitter

10.

© deleted / Pikabu

11.

© fe_city_boy / Twitter

12.

© treschenko24 / Twitter

13.

© borissssova / Twitter

14.

© electr*** / Twitter

15.

© marshallmigrain / Twitter

16.

© amefremova / Twitter

17.

© nvm_lj / Twitter

18.

© pirozhenshchina / Twitter

А о чем был последний совет, полученный вами в интернете?

Фото на превью pirozhenshchina / Twitter
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