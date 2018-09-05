18 твитов о том, каково это — иметь близнеца (Спойлер: весело)
В бразильском городе Кандиду-Годой у каждого 10-го новорожденного есть близнец, а иногда и не один. Но во всем остальном мире близнецы рождаются намного реже и потому вызывают интерес, про них придумывают целые легенды. 22-летняя пользовательница твиттера из России рассказала в своем аккаунте о жизни близнецов от первого лица, подтвердив некоторые стереотипы и объяснив другие.
AdMe.ru предлагает вам почитать ее рассказ, а еще 2 истории от других близнецов.
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А вот так выглядят сами сестры
Бонус: 2 истории от других близнецов
А вы хотели бы, чтобы у вас был близнец?
Фото на превью BlurryFace / Twitter