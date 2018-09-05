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В бразильском городе Кандиду-Годой у каждого 10-го новорожденного есть близнец, а иногда и не один. Но во всем остальном мире близнецы рождаются намного реже и потому вызывают интерес, про них придумывают целые легенды. 22-летняя пользовательница твиттера из России рассказала в своем аккаунте о жизни близнецов от первого лица, подтвердив некоторые стереотипы и объяснив другие.