18 человек, которые хотели заново влюбиться, но Вселенная сказала: «Не в этот раз»

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Исследования ученых из Стэнфорда показали, что свидания чаще всего проходят успешно, когда женщина демонстрирует свое внимание и направляет разговор, а мужчина в это время проявляет заинтересованность и показывает понимание, сочувствие или одобрение. Но порой во время встреч происходит нечто такое, что кардинально может изменить мнение о человеке и отбить всякое желание продолжать знакомство.