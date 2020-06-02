18 человек, которые хотели заново влюбиться, но Вселенная сказала: «Не в этот раз»

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Исследования ученых из Стэнфорда показали, что свидания чаще всего проходят успешно, когда женщина демонстрирует свое внимание и направляет разговор, а мужчина в это время проявляет заинтересованность и показывает понимание, сочувствие или одобрение. Но порой во время встреч происходит нечто такое, что кардинально может изменить мнение о человеке и отбить всякое желание продолжать знакомство.

AdMe.ru просмотрел комментарии своих читателей и пользователей твиттера и «Пикабу», чтобы узнать, на каких ужасных свиданиях приходилось бывать им.

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Были ли у вас или ваших знакомых свидания, с которых хотелось убежать как можно быстрее?

Фото на превью Mishka_Umka / Twitter

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