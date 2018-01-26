18 типично женских фото в исполнении мужчин с отличным чувством юмора
На просторах интернета есть миллионы фото, которые можно условно разделить на мужские и женские. Особенно интересны снимки смелых парней, которые не боятся примерить на себя наиболее популярные образы, встречающиеся на страницах девушек в соцсетях. У некоторых из этих мужчин даже можно чему-то поучиться.
AdMe.ru нашел наиболее колоритные работы, в которых талант перевоплощения граничит с иронией.
1. Девушки обожают атмосферные фотосессии
2. Устала сегодня
3. Девочки тоже умеют быть сильными
4. Как здорово поговорить по душам с подругами за бокалом вина
5. Вместо тысячи слов
6. Холодные зимние вечера приличные девушки коротают за томиком Достоевского
7. Готовимся с девочками к карнавалу — маски уже есть
8. Каждая девушка должна не только хорошо выглядеть, но и вкусно готовить
9. День рождения сильной, независимой женщины
10. У всех есть подружка, которая привносит в кадр веселье
11. Прекрасна даже в стиле кантри
12. Сфотай, как я грациозно выныриваю из воды
13. Когда задумали с девчулями кое-что интересное
14. Иногда полезно погрустить и побыть наедине с самой собой
15. Наконец-то выбрались на свежий воздух с моей крошкой
16. Накаталась сегодня — можно и полежать
17. Не дерзкая, а раскрепощенная
18. Как всегда — на стиле
Безусловно, для того чтобы достойно скопировать образы девушек из интернета, мужчинам нужно серьезно подготовиться. Чего только стоит поиск и подбор реквизита, а также изучение современных трендов. Но самое главное — умение искренне посмеяться над собой и преподнести все это с юмором. Вот почему фото именно такого плана становятся популярными в соцсетях.
Делитесь в комментариях своим мнением: как вы относитесь к подобным перевоплощениям?
Фото на превью brosbeingbasic / twitter, depositphotos.com