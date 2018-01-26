18 типично женских фото в исполнении мужчин с отличным чувством юмора

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На просторах интернета есть миллионы фото, которые можно условно разделить на мужские и женские. Особенно интересны снимки смелых парней, которые не боятся примерить на себя наиболее популярные образы, встречающиеся на страницах девушек в соцсетях. У некоторых из этих мужчин даже можно чему-то поучиться.

AdMe.ru нашел наиболее колоритные работы, в которых талант перевоплощения граничит с иронией.

1. Девушки обожают атмосферные фотосессии

2. Устала сегодня

3. Девочки тоже умеют быть сильными

4. Как здорово поговорить по душам с подругами за бокалом вина

5. Вместо тысячи слов

6. Холодные зимние вечера приличные девушки коротают за томиком Достоевского

7. Готовимся с девочками к карнавалу — маски уже есть

8. Каждая девушка должна не только хорошо выглядеть, но и вкусно готовить

9. День рождения сильной, независимой женщины

10. У всех есть подружка, которая привносит в кадр веселье

11. Прекрасна даже в стиле кантри

12. Сфотай, как я грациозно выныриваю из воды

13. Когда задумали с девчулями кое-что интересное

14. Иногда полезно погрустить и побыть наедине с самой собой

15. Наконец-то выбрались на свежий воздух с моей крошкой

16. Накаталась сегодня — можно и полежать

17. Не дерзкая, а раскрепощенная

18. Как всегда — на стиле