18 тату, которые получили второй шанс на жизнь. И не зря

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Не каждый мастер татуировки способен сделать шедевр. Герои нашей подборки, получив действительно ужасный результат, не растерялись, а обратились к художникам, которым оказалось по силам исправить ошибки предыдущего мастера. И теперь от их работ глаз не отвести.

AdMe.ru уверен: когда кажется, что ничего уже не исправить, всегда есть шанс сделать конфетку. Может, и у вас есть подобные примеры?

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Фото на превью suckytattoos / instagram

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