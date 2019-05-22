18 тату, которые получили второй шанс на жизнь. И не зря
Не каждый мастер татуировки способен сделать шедевр. Герои нашей подборки, получив действительно ужасный результат, не растерялись, а обратились к художникам, которым оказалось по силам исправить ошибки предыдущего мастера. И теперь от их работ глаз не отвести.
AdMe.ru уверен: когда кажется, что ничего уже не исправить, всегда есть шанс сделать конфетку. Может, и у вас есть подобные примеры?
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Фото на превью suckytattoos / instagram