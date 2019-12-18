18 таксистов, которые заслуживают больше, чем просто 5 звезд

110 11 33 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если и есть что-то, чем каждый из нас ну просто обязан обзавестись, скажем, к 30 годам, так это история о поездке в такси. Такая, которую можно рассказать и друзьям на вечеринке, и подписчикам в соцсетях, и — чем черт не шутит — внукам на смертном одре. И совсем необязательно, чтобы она была негативная.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 18 человек, которые знают, что не стоит всех водителей такси стричь под одну гребенку. Потому что среди них попадаются такие экземпляры, которые достойны самого хвалебного отзыва.

1. «Это Бени, водитель такси. Он отвез меня в больницу и составил мне компанию, так как моя семья живет в другом штате»

2. Клиентоориентированность 100-го уровня

3. «Вот как водитель такси упаковал вещи моей семьи для поездки в аэропорт»

4. Иногда нужно просто промолчать

5. «Села в такси, а ко мне с переднего сиденья пришла киса. Я ее обняла — она и уснула на руках. Оказалось, водитель взял ее вчера вечером и еще до дома не доехал, поэтому киса в машине»

6. Лучший водитель такси в мире

7. Такие таксисты попадают в рай без очереди

8. «Спасибо этому водителю такси, я наконец-таки опробовал игру, в которую давно мечтал сыграть»

9. «Только что таксист дал мне свой каталог поездок и сказал выбрать»

10. У этого таксиста в машине прокручиваются снимки собак его пассажиров. Каждый желающий может отправить фото своего питомца ему на почту

11. После такого можно и все 10 звезд ставить

12. «Водитель отломил половину и любезно предложил мне угоститься вместе с ним, потому что он не может есть один»

13. «Вчера вечером попался таксист, у которого по салону автомобиля бегал карликовый кролик. Невероятно послушный и милый»

14. «Этот водитель такси выше всяких похвал. Да, это караоке и светомузыка»

15. «Впервые отправился в путешествие один и забыл свой бумажник в нью-йоркском такси. Я думал, что мне теперь придется бомжевать, но водитель нашел его, отыскал меня на Facebook по моим правам, и вернул утерянную вещь»

16. «Ничего необычного, просто у таксиста на заднем сиденье есть Dendy»

17. Эта записка способна растопить сердце даже самого недовольного пассажира

«Дорогой папа, спасибо тебе за то, что ты работаешь так усердно ради нас. Я очень тебя люблю. Рэси».

18. «Водитель такси позвонил мне, чтобы сообщить о своем прибытии, и заодно попросил вынести стакан воды для его щенка. Знакомьтесь, это Т2, песик моего таксиста»

А какой была ваша самая памятная поездка в такси? Попадались ли вам подобные водители?