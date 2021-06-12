18 штуковин, которые выглядят безумно аппетитно, но не верьте своим глазам — есть их не стоит

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Иногда абсолютно несъедобные по своей природе вещи выглядят так аппетитно, что хочется их попробовать. Срез дерева может прикинуться стейком идеальной прожарки, а камень — мягкой хрустящей булочкой. И даже если вы не особо голодны, этот обман зрения пробудит желание пообедать.

Мы в AdMe.ru перевернули весь интернет в поисках штуковин, которые есть нельзя, но вид их так и манит.

Из-за этой фотографии захотелось клубники

Карамельные тянучки или набойки на каблук?

Это не мясо, а спил дерева, который выглядит как стейк идеальной прожарки с корочкой

Целая упаковка пирожных

Я вижу шоколадное, клубничное, мятное и карамельное. © gregstolemyusername / Reddit

«Не знаю, как вы, а я хочу поскорее схватиться за ложку»

«Универсальная чистящая паста».

«Вот не зря я никогда не ем коричневую часть банана»

Я сдаюсь. Это просто фигурка из банана и лука или настоящий богомол? © Lore_of_metal / Reddit

Это не круассан, а камень, найденный у реки

Круассан с повышенным содержанием кальция. © jaco0490 / Reddit

Колибри, который похож на перчик халапеньо, или халапеньо, который выглядит как колибри?

Этот камень выглядит как слоеный карамельно-шоколадный чизкейк

Сыр дорблю для настоящих гурманов

Яичница, поджаренная прямо на камне

«На самом деле это, конечно, не яйцо, а два минерала — брусит и магнезит».

Целая банка «Нутеллы»! Жаль, акриловая

«Акриловая морилка».

Нет, это не сыр, а всего лишь аппетитно наструганное мыло

Шоколадка, которую на зуб лучше не пробовать

«Не могу поверить, что это не макароны»

«Я вообще ненавижу виноград, но этот хочу попробовать»

«Еще один красивый камень — виноградный агат».

Полный противень картофельных чипсов

Нет, ну технически их все же возможно съесть. Скорее всего, будет невкусно, но съесть-то можно. © Butch-Enjoyer / Reddit

А это разве не кусочки ветчины?