18 странностей, которые люди обнаружили у своих близких

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Что греха таить, у каждого из нас есть тараканы в голове, просто у кого-то их больше, а у кого-то меньше. Одни, к примеру, едят пиццу без корочки, другие в банках с надписью «чай» хранят сахар, а третьи годами не снимают защитную пленку со своей техники. Если близких людей данные моменты не устраивают, они пытаются что-то с этим сделать. Хотя некоторые решают смириться с таким положением дел и просто рассказывают об этом всему миру.

Мы в AdMe.ru тоже считаем, что на некоторые ситуации можно закрывать глаза и просто мило улыбаться. Ну нравится кому-то класть еду на клавиатуру ноутбука, ну и пусть. А вот случаи с ножом в сушилке все же не стоит игнорировать.

«Мой муж не хочет, чтобы на системнике появились царапины и нервировали его»

«Мой брат каждый вечер ставит новый будильник»

«Как моя девушка открывает упаковку с хлебом»

«Моему папе нравится откусывать по кусочку от каждого печенья и класть его обратно»

«Вот как моя девушка смотрит телевизор»

«Вот так моя мама размещает ножи в сушилке для посуды»

«Моя девушка не ест кончики картошки фри»

Некоторые люди едят только рыбу из суши, оставляя все остальное

«Вот так мой папа убирает столовое серебро»

«Так моя невеста ела пиццу, когда мы приехали в Неаполь. Это было на следующий день после нашей помолвки... Может, мне ее отменить?»

«Рабочий стол на ноутбуке моего друга»

«Моя чертова семейка...»

Надписи на банках: «сахар», «чай», «кофе». Их содержимое: чай, сахар, соль.

«Нашел это у себя на кухне... Все, развожусь с женой»

«Мой босс физически не может показывать пальцем на изображение на экране и не касаться его»

«Моя подружка отказывается есть „корочку“ оладий»

«Мой папа смотрит телевизор с открытым на пол-экрана меню»

«Вот как моя девушка использует этот кусок масла»

«У моего отца этот ноутбук уже 4 года, а он до сих пор не хочет снимать защитную пленку»

А вы замечали у своих близких или коллег какие-то странности?