18 неожиданных сообщений, которые поставили получателей в тупик

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Вам пришло СМС о том, что ваша бывшая станет вашей мачехой, или кто-то прислал вам фотографию попугая верхом на собаке? Не спешите задавать вопросы. Возможно, эти ребята просто ошиблись номером.

AdMe.ru собрал для вас самые эпичные случаи, когда сообщения были отправлены не на тот номер. И мы сами не знаем — плакать или смеяться.

Как хорошо, что я не Бен

Из некоторых мест лучше не возвращаться

Краткое пособие о том, как заводить друзей

«Мне никогда не наскучит отправлять случайные сообщения на случайные номера»

«Получил фотографию с неизвестного номера. Чувствую, это был единственно правильный вариант ответа»

Когда ты за любую движуху и другим советуешь

Предложение, от которого невозможно отказаться

Некоторым стоит взять на заметку

Ничего не спрашивай, просто порекомендуй сыр

Мы тоже так умеем!

Этот парень достоин премии за невезучесть

Нет уж, постой!

«Сегодня кто-то ошибся номером и прислал моей жене это фото»

Промахнулась, так промахнулась

Что тут вообще происходит?

Да что вы знаете о романтических фото?!

А он, наверное, уже билет на самолет успел купить

«Эту фотографию мне прислали по ошибке, но она слишком хороша, чтобы ею не поделиться»

А вам когда-нибудь приходили по ошибке необычные сообщения? Может быть, вы тоже отвечаете незнакомцам?