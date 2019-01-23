18 СМС, в которых поворот сюжета неожиданный, как дрель в женской сумочке

  • 27
  • 21
  • 12
  • 6.3k

В своем окружении вам вряд ли удастся найти человека, который бы не пользовался мессенджером. Хотя бы одним. В каждом таком приложении мы ведем бойкие диалоги с друзьями, родственниками или коллегами. И это просто идеальное поле для тренировки остроумия, ведь иногда в диалоге случаются такие курьезные повороты, что нарочно и не придумаешь.

Мы в AdMe.ru вдоволь насмеялись над СМС героев подборки и просто не можем не поделиться ими с вами.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Фото на превью AxLAMoHx100 / pikabu

  • 27
  • 21
  • 12
  • 6.3k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль