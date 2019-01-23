18 СМС, в которых поворот сюжета неожиданный, как дрель в женской сумочке

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В своем окружении вам вряд ли удастся найти человека, который бы не пользовался мессенджером. Хотя бы одним. В каждом таком приложении мы ведем бойкие диалоги с друзьями, родственниками или коллегами. И это просто идеальное поле для тренировки остроумия, ведь иногда в диалоге случаются такие курьезные повороты, что нарочно и не придумаешь.