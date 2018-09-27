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Если у собеседника есть чувство юмора, то ваша переписка может стать настоящим бестселлером. Ведь его сюжет заранее неизвестен. А если это СМС от мобильного оператора или таксиста, то внезапный поворот с непредсказуемой развязкой вас приятно, а может, и неприятно, но обязательно удивит.