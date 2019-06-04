18 случаев в такси, от которых никто из нас не застрахован
Такси стало неотъемлемой частью нашей жизни, и некоторые поездки забыть непросто. У каждого наверняка найдется хотя бы одна история о странном таксисте, который не хотел подвозить в дождь, не мог найти подъезд или отвешивал комплименты, от которых хотелось бы отгородиться вакуумными наушниками.
Нам в AdMe.ru кажется, что у водителей есть собственная профессиональная деформация. Любопытно, что в разных странах она выглядит примерно одинаково.
Водитель: «Вы не против музыки?»
Я: «Нет».
Водитель:
Самое дешевое такси в час пик нужно ждать 49 лет
У каждого когда-то был первый рабочий день
Квест: найти нужную машину и успеть на работу
«Мой водитель Uber торгует криптовалютой, пока мы стоим на перекрестке»
У каждого свой Chanel c феромонами
Представление китайского таксиста о комфорте
Тариф «вечер пятницы»: едем медленно, поворачиваем плавно
«У моего водителя искусственный газон в машине»
Спастись от непогоды не так просто, как кажется
Таксист, который всегда на связи
Порой проще пешком дойти до места назначения, чем найти машину
Водителям в поисках пассажиров тоже приходится несладко
Гонконгский водитель, которого лучше лишний раз не отвлекать
Водитель: «Я знаю короткий путь»
Интересный у вас Uber, и конкурсы хорошие
Человек, таксующий для души, существует, иначе как объяснить желтые шашки на Chevrolet Camaro за ₽ 3 млн
«Только что меня вез восхитительный дедуля по имени Джордж. Когда я выходила из машины, он вручил мне такой прощальный подарок — за то, что я была хорошим пассажиром»
А какую из своих поездок на такси вы еще долго будете вспоминать?
Фото на превью 6oJlrapuH / pikabu