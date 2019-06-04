18 случаев в такси, от которых никто из нас не застрахован

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Такси стало неотъемлемой частью нашей жизни, и некоторые поездки забыть непросто. У каждого наверняка найдется хотя бы одна история о странном таксисте, который не хотел подвозить в дождь, не мог найти подъезд или отвешивал комплименты, от которых хотелось бы отгородиться вакуумными наушниками.

Нам в AdMe.ru кажется, что у водителей есть собственная профессиональная деформация. Любопытно, что в разных странах она выглядит примерно одинаково.

Водитель: «Вы не против музыки?»

Я: «Нет».

Водитель:

Самое дешевое такси в час пик нужно ждать 49 лет

У каждого когда-то был первый рабочий день

Квест: найти нужную машину и успеть на работу

«Мой водитель Uber торгует криптовалютой, пока мы стоим на перекрестке»

У каждого свой Chanel c феромонами

Представление китайского таксиста о комфорте

Тариф «вечер пятницы»: едем медленно, поворачиваем плавно

«У моего водителя искусственный газон в машине»

Спастись от непогоды не так просто, как кажется

Таксист, который всегда на связи

Порой проще пешком дойти до места назначения, чем найти машину

Водителям в поисках пассажиров тоже приходится несладко

Гонконгский водитель, которого лучше лишний раз не отвлекать

Водитель: «Я знаю короткий путь»

Интересный у вас Uber, и конкурсы хорошие

Человек, таксующий для души, существует, иначе как объяснить желтые шашки на Chevrolet Camaro за ₽ 3 млн

«Только что меня вез восхитительный дедуля по имени Джордж. Когда я выходила из машины, он вручил мне такой прощальный подарок — за то, что я была хорошим пассажиром»

А какую из своих поездок на такси вы еще долго будете вспоминать?

Фото на превью 6oJlrapuH / pikabu

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