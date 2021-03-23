18 случаев, когда жизнь выкинула такой лихой сюжетный поворот, что впору снимать фильм

Мы уверены, что с каждым случалась такая ситуация, когда смотришь фильм и возмущаешься, мол, напридумывают же, в жизни такого не бывает! А вот и нет: в реальности случаются такие сюжетные повороты, что самым смелым и креативным сценаристам учиться и учиться подобным виражам.