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18 случаев, когда жизнь выкинула такой лихой сюжетный поворот, что впору снимать фильм

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Мы уверены, что с каждым случалась такая ситуация, когда смотришь фильм и возмущаешься, мол, напридумывают же, в жизни такого не бывает! А вот и нет: в реальности случаются такие сюжетные повороты, что самым смелым и креативным сценаристам учиться и учиться подобным виражам.

Пользователи твиттера решили поделиться самыми непредсказуемыми случайностями в своей жизни, и нас в AdMe.ru больше всего поразили эти 18 историй.

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Какие случаи в вашей жизни достойны экранизации или остросюжетной книги?

Фото на превью PaulaNKOTB / Twitter
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4k
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