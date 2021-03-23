18 случаев, когда жизнь выкинула такой лихой сюжетный поворот, что впору снимать фильм
Мы уверены, что с каждым случалась такая ситуация, когда смотришь фильм и возмущаешься, мол, напридумывают же, в жизни такого не бывает! А вот и нет: в реальности случаются такие сюжетные повороты, что самым смелым и креативным сценаристам учиться и учиться подобным виражам.
Пользователи твиттера решили поделиться самыми непредсказуемыми случайностями в своей жизни, и нас в AdMe.ru больше всего поразили эти 18 историй.
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Какие случаи в вашей жизни достойны экранизации или остросюжетной книги?
Фото на превью PaulaNKOTB / Twitter
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