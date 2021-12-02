15+ фото, на которых природа показывает характер, мощь и порой отличное чувство юмора
Если вам вдруг не хватает новых впечатлений, не спешите бежать в кинотеатр на очередной блокбастер. Достаточно просто посмотреть по сторонам: окружающий мир порой выкидывает такие фокусы, что нам остается только удивленно хлопать глазами.
Делая эту подборку, мы в AdMe.ru поняли, что природа способна на многое — порой даже на легкое сумасшествие.
«Мех моей кошки растет вот таким образом»
Цветок, который вырос из стены
«Нашел мидию с такими „глазами“»
Природа захватывает колесо
Эти песчаные замки с каменными вершинами образуются естественным путем
«За 3 года моя монстера вымахала и стала деревом под 2 метра ростом»
«Моя лужайка превратилась в символ инь-ян после того, как мы убрали с нее бассейн»
«И тут из-под раковины начало расти оно — это растение»
«Обнаружил в лесу часть дерева с такими необычными деталями»
Старые автомобили становятся берегом реки
«Мое растение явно переросло свой горшок»
Кажется, природа решила захватить этот забор
Если сдались все, это не значит, что и вы должны сделать то же самое
«Моя девушка нашла в лесу бутылку, внутри которой росло это растение»
Этот грузовик простоял здесь так долго, что стал единым целым с природой
Скорее всего, этому кактусу больше 100 лет
«У моего друга живет змея, на коже которой красуется значок Супермена»
«В саду у моего отца вырос такой монстр»
А с какими неожиданными природными явлениями вы сталкивались?
Фото на превью Thejag*** / Reddit
Поделиться этой статьёй