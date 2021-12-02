15+ фото, на которых природа показывает характер, мощь и порой отличное чувство юмора

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Если вам вдруг не хватает новых впечатлений, не спешите бежать в кинотеатр на очередной блокбастер. Достаточно просто посмотреть по сторонам: окружающий мир порой выкидывает такие фокусы, что нам остается только удивленно хлопать глазами.

Делая эту подборку, мы в AdMe.ru поняли, что природа способна на многое — порой даже на легкое сумасшествие.

«Мех моей кошки растет вот таким образом»

Цветок, который вырос из стены

«Нашел мидию с такими „глазами“»

Природа захватывает колесо

Эти песчаные замки с каменными вершинами образуются естественным путем

«За 3 года моя монстера вымахала и стала деревом под 2 метра ростом»

«Моя лужайка превратилась в символ инь-ян после того, как мы убрали с нее бассейн»

«И тут из-под раковины начало расти оно — это растение»

«Обнаружил в лесу часть дерева с такими необычными деталями»

Старые автомобили становятся берегом реки

«Мое растение явно переросло свой горшок»

Кажется, природа решила захватить этот забор

Если сдались все, это не значит, что и вы должны сделать то же самое

«Моя девушка нашла в лесу бутылку, внутри которой росло это растение»

Этот грузовик простоял здесь так долго, что стал единым целым с природой

Скорее всего, этому кактусу больше 100 лет

«У моего друга живет змея, на коже которой красуется значок Супермена»

«В саду у моего отца вырос такой монстр»