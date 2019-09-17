18 случаев, когда люди хотели одного, а в итоге получили то, чего не ожидали. Абсолютно

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О сколько радужных ожиданий разбилось о суровую реальность. И это мы не только о вещах говорим. Интернет-магазины, собственные руки, да и просто стечение обстоятельств, вмешиваются в наши планы, и жизнь приобретает налет непредсказуемости. Хорошо это или плохо? Конечно, если мы заказываем в магазине товар или просим тату-мастера сделать нам определенный эскиз — спонтанность пугает. Но в любой ситуации надо находить плюсы. Хоть как-то.

AdMe.ru советует в любой ситуации видеть положительные моменты. Ну а если и ваши ожидания не совпали с действительностью, ждем примеры в комментариях.

Во второй картине определенно что-то есть

Это даже не целый гриб

Я художник, я так вижу

А ведь так оно и есть

Этот мишка повидал в жизни всякое...

Ну тут есть к чему стремиться, конечно

Не совсем то, что ожидалось, вообще-то

Вкуснятина... Почти

«Спасибо, Domino’s. Ненавижу»

Как фотографируете вы и как фотографируют вас

«Дочка хотела домашний торт „Русалочка“. Я очень старался»

Разноцветные ледяные шарики как они есть

И на вкус как опилки

«Что я заказал и что пришло в итоге, спасибо, Amazon, я чувствую себя как лошадь справа»

Когда хочешь получить красивую фоточку с домашним питомцем

«Мне не хочется возиться с целым деревом, я просто сделаю одно из тех деревьев, которые я видел на Reddit»

McDonald’s, не надо так

«Моя мама пыталась сделать милого медведя из полотенец. „Мне нужно попрактиковаться“, — сказала она, убирая это, прежде чем его кто-либо увидит»