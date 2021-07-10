18 ситуаций из школьной жизни, когда двойку нужно было поставить самой учительнице

Увы, учителя не всегда бывают добрыми и справедливыми. Некоторые могут и двойку влепить, если ребенок просто рассмеялся на уроке музыки. Но это еще цветочки. У отдельных «выдающихся» педагогов так и хочется спросить: а что, собственно, они забыли в школе?

Сегодняшняя подборка AdMe.ru как раз посвящена несправедливым преподавателям. Дети очень расстраиваются, когда им ставят плохие оценки, и в бонусе мы расскажем, как отреагировала мама дочки-отличницы, которая впервые в жизни получила двойку.

Дочь училась в 1-м классе, был в этот день урок ИЗО. Она мне рассказывает: «Мама, мы сегодня гусеницу рисовали. А один мальчик, чтобы ее еще больше украсить, настриг своих волос и приклеил, чтобы гусеница мохнатая была, и ему двойку поставили». Ну как можно было?! Это же он не пожалел волос, придумал. Да ему пятерка положена за творческий подход, нестандартное мышление, креатив. Прямо жалко его стало. Вот с тех пор, между нами, подпольная кличка этого мальчика — Гусеница. © Stalnaya08 / Pikabu

Я вообще в школе была отличницей — класса до 8-го. Но так получилось, что из всего класса первую двойку в 1-м классе поставили именно мне! По музыке — за то, что сосед по парте мне что-то рассказал и я засмеялась. И потом на перемене все вокруг меня собрались и разглядывали мой дневник: какая она бывает, двойка! © Екатерина / AdMe

Приятельница рассказывала, что ее сын очень хорошо учился. Его без конца посылали на олимпиады, в основном по выходным. Он приносил призовые места, а школе все было мало. Последней каплей для родителей стало то, что его отправили на 2 олимпиады в 1 день, которые проходили в разных местах. Он поехал на одну из них, привез 1-е место, а учительница по второму предмету, на который он не попал, устроила скандал с вызовом родителей. В итоге его перед выпускным классом перевели в другую школу под визг и угрозы учителей из старой школы. Но там он спокойно окончил, получил свою медаль и уехал учиться в Англию. © Руконожка Ай-Ай / AdMe

Была у нас «неделя математики». Учительница дала задание одноклассницам сделать плакат-газету. Они каждый день подходили к ней, советовались, что-то переделывали, дополняли, ей все нравилось. Они ей приносят готовый плакат, и она говорит: «Ну, это только на помойку». © Tatapotato11 / Twitter

Я учился в 1-м классе. Оставалась пара дней до Нового года, и мы с ребятами обсуждали, что нам подарит Дед Мороз. Рядом стояла наша учительница. И тут она сказала мне фразу, которую я не забуду до конца своей жизни: «Ты же знаешь, что Дед Мороз ненастоящий, да? Это просто твои родители кладут подарки под елку». Она уничтожила все волшебство. © Elliot Kitchens / Quora

Есть у меня племянник, учится во 2-м классе обычной школы в небольшом городке. Вчера вызвали родителей в школу, так как племянник накосячил на уроке ИЗО: не согласился с оценкой учителя за домашнюю работу. Учитель поставила двойку за рисунок, над которым племянник трудился все выходные.

В школу пришел отец. Увидев сей шедевр, начал смеяться и задал всего один вопрос: «Собственно, что такого ужасного было в домашнем задании ребенка, что вы поставили ему двойку по ИЗО?» Учительница ответила: «Ребенок не понял тему и нарисовал другой рисунок». Уточню: нужно было нарисовать весну, и вот его рисунок. © ZfRom / Pikabu

Учительница по ИЗО дала домашку: рисуем папу. Одноклассница: «Но у меня нет папы». Учительница: «Ха-ха, вы посмотрите на эту девочку! Такая большая, а еще не знает, что у каждого человека есть папа». Одноклассники стали смеяться. Ну а как же, училка дала команду «ату». Смеялись даже те, у кого папы тоже не было.

Дома мне было очень не по себе: я ведь тоже без отца. Но что делать? К следующему ИЗО у меня впервые не было домашки. Только Римма Эммануиловна даже не спросила о домашке. Как оказалось, у кого-то из одноклассников папы не было, зато была боевая мама. Ну и устроила скандал — сразу классной руководительнице. © DevonMiles / Pikabu

Дома мне было очень не по себе: я ведь тоже без отца. Но что делать? К следующему ИЗО у меня впервые не было домашки. Только Римма Эммануиловна даже не спросила о домашке. Как оказалось, у кого-то из одноклассников папы не было, зато была боевая мама. Ну и устроила скандал — сразу классной руководительнице. © DevonMiles / Pikabu У нас сменилось штук 6 учительниц по русскому, и лишь половина была адекватной. Первая вот каждую четверть просто обязана была поставить хотя бы одну двойку, а когда я спрашивала, за что, она отвечала: «Не помню». © Tatapotato11 / Twitter

Выросла в военном городке. Людей там не очень много, и все друг друга знают максимум через третьи руки, потому что каждый человек — чей-то сосед, коллега или родственник. Кружков было немного, поэтому чуть ли не все дети учились в музыкалке. А учительница сольфеджио была женой школьного физрука, поэтому всем, кто баловался на занятиях, ставили двойку по физкультуре. © Подслушано / VK

Я серьезно писала «ана» вместо «она». Я написала так, как услышала, потому что учительница сказала писать так, как она говорит. Мне стало грустно, потому что я была такой глупенькой. А за двойку было обидно. © wndjix / Twitter

Просто за то, что я пришла из другого учебного заведения за год до выпускного, несколько учителей открыто заявляли мне, что я «слишком умная» и больше 8 (4 по 5-балльной системе) у них не получу. И разборки докатились до районо, так как меня знали по олимпиадам и я шла на золотую медаль. Из-за меня на всех экзаменах сидела расширенная комиссия, работы проверяли после проверки тех учителей и так далее. Золотую медаль я все же получила, будучи почти изгоем: со мной общались человек 5 из 36 одноклассников, и нормальные отношения были меньше чем с половиной педагогического состава. © Ena / AdMe

Учитель: «Почему ты не сделал домашнее задание?»

Я: «Простите, я не знал ответов на все вопросы».

Учитель: «Разве я не объяснил это вчера?»

Я, грустным голосом: «Дома я не смог все вспомнить».

Учитель, зло: «Если Гарри (наш отличник) это смог, то почему ты не можешь?»

Вот такие учителя, которые сравнивают детей с разными способностями, меня бесят. © Aabishkar Wagle / Quora

Племянница пошла в школу в этом году, у нее скрытое окрашивание фиолетовым цветом на затылке. Особо и не видно. Задаю на собрании вопрос о цветных волосах у детей. Директор брызжет слюной: «Цветные волосы уместны только в цирке. Да если у вас ребенок в 1-м классе с цветными волосами, то что это о вас и о нем говорит?!» Что — так и не поняла. Самое смешное, что рядом с директором сидит завуч с красными волосами и поддакивает. © pafondel / Pikabu

Когда я перевелась в новую школу в 5-м классе, меня невзлюбила учительница по русскому языку и литературе. Однажды, когда нам раздавали тетради с проверенным диктантом, моей не оказалось. Она обвинила меня в том, что я ее не сдала, и влепила мне двойку в журнал. А где-то через неделю принесла мою тетрадь, залитую кофе, и швырнула мне на парту с извинениями, мол, нашла ее дома, но двойку, увы, уже нельзя исправить. До сих пор не могу понять, что же такого я ей сделала и чем так не нравилась. © Подслушано / VK

Мне в 1-м классе однажды поставили двойку по чтению за то, что я слишком быстро читала. © boringpauline / Twitter

В 9-м классе я впервые хотел что-то спросить у своей учительницы истории. Та сказала, что она не моя подружка и вообще не понимает, почему ученики продолжают надоедать ей со своими вопросами. © Daniel Kaplan / Quora

Был психологический тест классе так в 7-м. Самый замечательный вопрос: «Доверяете ли вы своим родителям?» Тест анонимный, конечно же. Я родителей вечером предупредил, что поставил галочку напротив пункта «Не доверяю», потому что очевидно, что с анонимностью нас обманули. Через неделю собирают экстренное родительское собрание. И драматическим шепотом зачитывают список детей, которые не доверяют своим родителям. Гениально же! Ребенок не доверяет родителям? Отлично, пусть теперь не доверяет и школе! А еще подкинем почву для скандала дома, тогда он точно начнет доверять родителям! Это так работает, я точно говорю! © quetzalkoatl / Pikabu

В первые годы учебы в школе дали задание по русскому языку: составить предложение по схеме «подлежащее + 2 сказуемых». Не помню точно, чем я был так сильно отвлечен в тот момент, но я решил не париться и написал первое, что пришло в голову. На следующий день я принес домой двойку. Как же было стыдно оправдываться перед мамой за фразу «Шел Егор и пукнул». Сейчас я понимаю, что ошибки, по сути, в схеме предложения не было! © Подслушано / VK

Бонус: мы бы хотели закончить эту подборку на хорошей ноте

У знакомых дочка-девятиклассница — круглая отличница. Еще и подрабатывает по вечерам, большие планы на будущее и прочее. Тут ей в школе поставили двойку. Она показывает дневник маме. Мама: «Ну наконец-то! А мы-то думали, что ты совсем потерянный ребенок. Папа, иди сюда, у нас событие! Наш ребенок, как оказалось, абсолютно нормальный». Считаю, что это суперсемья. © Подслушано / VK