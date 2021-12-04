18 ситуаций из детства, которые не дают людям покоя даже спустя десятилетия
Детям свойственно смотреть на мир широко открытыми глазами, доверять людям, не ждать от других подвоха. Но, к сожалению, приходит время, когда они сталкиваются с первыми разочарованиями, которые оставляют в их юных душах глубокий след. Иногда забыть этот печальный опыт не удается даже спустя десятки лет.
Мы в AdMe.ru не смогли остаться равнодушными к воспоминаниям пользователей сети о детских обидах и решили поговорить о них отдельно, чтобы другие родители не повторяли этих ошибок.
- Самое большое разочарование в жизни я испытал в 5-м классе. Я копил деньги и складывал их под глобус (точнее, под подставку от него), который стоял в самом дальнем углу на шкафе. Копил я дольше года и собрал внушительную для ребенка, живущего в 2005-м, сумму — что-то около ₽ 5 000. И вот, помню, прихожу домой из школы и мама говорит, что купила мне крутые обновки: и кофту, и джинсы, и еще что-то. На мое «спасибо» ответ был такой: «Да ничего, ты сам на это накопил». Занавес. © fenpolzunok / Pikabu
- Мне во 2-м или 3-м классе на Новый год подарили замечательный кулон с цепочкой. Золотой, с окантовкой в виде сердца, а внутри был какой-то нежно-розовый кристалл. Сам кулон небольшой, но такой аккуратный! Так вот, я его на Новый год примерила — и все. На следующий день мама забрала кулон со словами: «Ну ты еще маленькая, вдруг потеряешь». И я его больше не видела. Скорее всего, кому-то передарили, потому что потом я копалась в шкатулке с украшениями и там кулона не было. До сих пор обидно. © KiaraLex / Pikabu
- Конец 80-х. В школе каждый год одному ученику по совокупности заслуг присваивали почетное звание и награждали ценным призом. Парням обычно дарили магнитофоны, плееры, цветомузыку и прочие крутые штуки из области электроники. Призы в силу своей должности выбирала моя мама. Каково же было мое разочарование, когда я поднялся на сцену за призом и получил... пылесос. Ну вот так случилось, что сгорел в доме этот необходимый девайс. © AlexFr75 / Pikabu
- У меня впервые случились критические дни. Мне было 11. До этого дня мама ничего мне не объясняла и не говорила, что такое бывает, хотя она медик. Никаких образовательных книг о женском теле тоже не давали читать. Когда я к ней пришла и рассказала о случившемся, она ехидно произнесла: «Да ты что!» На этом разговор был закончен. Хорошо, что заранее бабушка хоть как-то намекнула, что к чему, и я не очень испугалась. © YellowSun Iskimzhi / Facebook
- В 3-м классе родители отвезли меня жить к дедушке и бабушке. Дедушка меня очень любил, а бабушка относилась как к лишнему ребенку. Я очень хотела жить с родителями и плакала каждую ночь, но никто на это не обращал внимания. Мама никогда не звонила и приезжала очень редко. Я ее просила забрать меня с собой, но меня с упреком спрашивали, неужели у бабушки мне так плохо. Когда за мамой закрывалась дверь, я бежала к окну и смотрела ей вслед в надежде, что она мне хоть рукой помашет. Но она даже ни разу не оглянулась. А в это время мой брат жил с родителями. Так я прожила год, это был самый ужасный период моей жизни. Спустя много лет я спросила у папы, почему меня отдали на год дедушке и бабушке. И знаете, что он ответил? Он сказал, что даже не помнит такого. Он даже не помнит, что меня с ними не было целый год! © Елизавета Приходько / Facebook
- Помню, как папа позвонил с работы и сказал, что мне будет сюрприз. В итоге он принес в сумке потрясающего, первого в моей 6-летней жизни полосатого котенка. Я была счастлива до безумия! С этой кошечкой я гуляла, играла и просто была очень рада, что она у меня есть. Через какое-то время я прихожу домой, а моя подруга меня не встречает. Дед и бабушка на кухне пьют чай. Они сказали маме, что от котенка бывают глисты, и мама его отдала. Я плакала, наверное, месяц. И в 44 года помню, как он вылез из сумки. © Аврех Кате / Facebook
- Когда мне было лет 11, летом я собирала ягоды на продажу. Это адский труд, особенно когда собираешь морошку на болотах в жару. Мечтала о магнитофоне. Заработала нужную сумму, счастливая, ждала осени, чтобы купить себе свою мечту. Но родители подумали, что сапоги мне нужнее, и на мои деньги купили мне их. А моей сестре купили такую же обувь на свои деньги. Такое разочарование, что трындец. Просто детские труды в никуда. Никогда я этого не забуду. © Emily69 / Pikabu
- Когда я была в 5-м классе, мы жили очень бедно. В классе у меня друзей особо не было, но на свой день рождения я очень хотела принести ребятам угощение. Мне казалось, что им будет очень приятно. Я еле-еле уговорила маму, мы пошли в магазин, купили конфет — самых обычных карамелек (у нас дома если конфеты и были, то только такие). В день Х я, радостная и веселая, раздала конфеты ребятам, а они начали смеяться и кричать: «Это все?! Мы такие на кладбище носим». Самая большая обида из детства. Никогда не прощу! © Подслушано / VK
- Папа был единственным ребенком, а мама — из большой семьи (у нее было 5 братьев и сестер). Вот приехали мы как-то к ее брату и его жене. Не помню, о чем был разговор, но дядина жена хвасталась своими новыми духами. Мы уехали в тот же день, а на следующий она звонит и обвиняет меня в краже этих духов. Мол, я же их нюхала, значит, и украла. У нас с мамой от такой логики челюсти поотпадали. Ну и как в анекдоте: «Колье нашлось, а осадочек остался». Только осадок у нас. А духи нашлись, да. Дядина жена даже не извинилась. С тех пор она не тетя Женя, а Евгения, жена дяди Миши. © Рэн / AdMe
- Помню, у подружки впервые случились «эти дни» и она маме утром по секрету рассказала. Как она удивилась, когда пришла из школы, а дома гости: родня, соседи, отмечают это событие. Дочь девушкой стала! Стыдно было. И она, и мы, дети, запомнили это. А для родни, думаю, был просто повод погулять. © Ирина Филькина / Facebook
- В 1-м классе был праздник в честь Нового года, пришел Дед Мороз. После программы он стал раздавать подарки. Я стормозила и подошла последней, а у Деда подарки закончились. У меня, семилетки, был шок чуть не до слез. Оказалось, что один деятельный мальчик, который потом неоднократно свою «смекалку» проявлял, подошел к нему 2 раза за подарком для своей младшей сестры, которую в пеленках на праздник притащили. Подарок для меня нашли, но запомнилось навсегда. © Olga Dyachkova / AdMe
- В детстве получила крепко от мамы из-за истерики (яблок мне не оставили, все съели). Маму я давным-давно простила и зла не держу, но вот ровно с того дня ни единого яблока не съела, аж плохо от яблочного запаха. Жить не мешает, родителей люблю, но вот удивляюсь психологии: как так отбило раз и на всю жизнь?! © Татьяна / AdMe
- Мне на 9 лет подарили громоздкие золотые серьги с большим красным камнем и маленькими белыми. Уши мне прокалывать нельзя было, а когда проколола уже в 16, то говорили: «Куда такие дорогие тебе носить? Хочешь, чтобы в подъезде с ушами оторвали?!» Так они и лежат уже 15 лет в шкатулке, и только бабушка их и носила на праздники. А я до сих пор эти серьги ненавижу, потому что мечтала о простых коньках в 10 раз дешевле. © UglyFreak42 / Pikabu
- Помню, что в начальной школе на уроке труда нас научили делать кукол из вязальных ниток. И вот решила я сделать маме красивую куклу с учетом всех предыдущих ошибок. Выбрала самые красивые клубки для тела и волос, и, когда подарила ей, она сделала большие глаза и сказала: «Ох, это же сколько ниток ушло на это, это же шерсть!» Хотя моя мама никогда не вязала и нитки эти тупо валялись в шкафу. Было очень обидно. © Елизавета Аугенблик / Facebook
- Мне было 11 лет. Когда папа был в командировке, случайно нашла у него в комоде спрятанный каталог курортов Турции. С мамой решили, что он готовит нам сюрприз — поездку (дела у него тогда резко пошли в гору). Я никогда не была на море, очень волновалась и радовалась. Тайно с мамой готовились к поездке и ждали, когда он вернется и сообщит о сюрпризе. Папа вернулся весь загорелый — отдохнул уже без нас. Это была самая большая обида моего детства. © Подслушано / VK
- Мне было лет 8, и у моего брата был «сладкий стол» после выпускного в 9-м классе. Мы жили бедно, без отца. Я уселась за стол на этом выпускном. Так хотелось съесть кусочек чего-то вкусного, ведь у нас дома никогда не было ничего такого! В общем, мама одноклассника из родительского комитета вывела меня из-за стола, потому что моя мама не заплатили за меня. Я ужасно рыдала — так обидно было! Что я могла такого там съесть, что меня надо было вывести из-за стола?! Потом передо мной извинялись и предлагали сесть обратно за стол, но я отказалась. © Irina Shine / Facebook
- Моя мама швея. В детстве мы жили небогато и она всегда мне шила почти всю одежду. Я этого стеснялась, хотела, чтобы мне тоже покупали вещи, как другим детям. Однажды на праздник в танцевальной школе всем дарили подарки: в основном крутые модные игрушки, а мне — большую мягкую игрушку-черепаху. Я поняла, что ее сшила мама, и очень расстроилась, заплакала от обиды, так как всем купили, а мне сшили. Сейчас я понимаю, что у меня всегда были самые модные наряды, а эта черепаха была офигенной. © Подслушано / VK
- Когда мне было 14 лет, мои родители сказали, что на день рождения сделают мне замечательный подарок. На тот момент я мечтала о CD-плеере и о собрании всех песен «Короля и Шута» и «Би-2». Ждала как никогда этого дня, но мама с папой разбили мои мечты: они подарили мне золотое кольцо с цветочками. Я ненавидела это кольцо, не носила его, а родные обижались, почему я не бьюсь в истерике от счастья и не ношу это убожество. И еще у нас были соседи — модная молодая семья. Я иногда сидела с их маленькой дочкой. И Наташа, заметив мои страдания, подарила мне CD-плеер и 2 диска «Би-2». Даже сейчас я помню то ощущение счастья и благодарности им, когда открыла подарочную коробку. Спасибо вам большое! © MicroBiologinya / Pikabu
А что стало главным детским разочарованием в вашей жизни?
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