18 ситуаций из детства, которые не дают людям покоя даже спустя десятилетия

Детям свойственно смотреть на мир широко открытыми глазами, доверять людям, не ждать от других подвоха. Но, к сожалению, приходит время, когда они сталкиваются с первыми разочарованиями, которые оставляют в их юных душах глубокий след. Иногда забыть этот печальный опыт не удается даже спустя десятки лет.