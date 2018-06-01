18 шуток от гуру сарказма для любителей юмора поострее
Чувство юмора — отличное качество, которое мы ценим в людях. Но если добрые шутки нравятся всем, то сарказм — только настоящим ценителям, которые умеют посмеяться над жизненными трудностями и над своими неудачами.
AdMe.ru собрал щекотливые шуточки для любителей юмора «потяжелее».
Лучший косплей
Троллинг 80-го уровня
Моя карьерная лестница
Сколько человеческих надежд было раздавлено этой наклейкой
Душевный тортик
Под мостом с плакатом «„Газель“ не проедет» застряла юбилейная, 150-я «газель»
Решил погуглить, а тут...
Это то, что называют черным маркетингом?
Подарок от лучшего друга
«Лейтенант Дэн». Речь о герое фильма «Форрест Гамп», лишившемся ног во Вьетнаме.
Пожарный гидрант
Жизненно
«Сохраняй спокойствие и почисти свой трон»
Вызов принят
«Возвращайтесь с ордером».
Они стригут газон. Ножницами
Отзыв в ресторане KFC
Мухобойка дает шанс
Хочется взять и подарить
Что, если...
А как вы относитесь к сарказму?
Фото на превью Benjaphorn Chetsadakan/facebook