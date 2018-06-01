18 шуток от гуру сарказма для любителей юмора поострее

Чувство юмора — отличное качество, которое мы ценим в людях. Но если добрые шутки нравятся всем, то сарказм — только настоящим ценителям, которые умеют посмеяться над жизненными трудностями и над своими неудачами.

AdMe.ru собрал щекотливые шуточки для любителей юмора «потяжелее».

Лучший косплей

Троллинг 80-го уровня

Моя карьерная лестница

Сколько человеческих надежд было раздавлено этой наклейкой

Душевный тортик

Под мостом с плакатом «„Газель“ не проедет» застряла юбилейная, 150-я «газель»

Решил погуглить, а тут...

Это то, что называют черным маркетингом?

Подарок от лучшего друга

«Лейтенант Дэн». Речь о герое фильма «Форрест Гамп», лишившемся ног во Вьетнаме.

Пожарный гидрант

Жизненно

«Сохраняй спокойствие и почисти свой трон»

Вызов принят

«Возвращайтесь с ордером».

Они стригут газон. Ножницами

Отзыв в ресторане KFC

Мухобойка дает шанс

Хочется взять и подарить

Что, если...

А как вы относитесь к сарказму?

Фото на превью Benjaphorn Chetsadakan/facebook

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