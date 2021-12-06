18 щепетильных ситуаций, которые никто не поймет лучше, чем женщина

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Практически с каждой женщиной случаются казусы и экстраординарные истории, которые уж больно знакомы и другим девушкам: не вовремя сломавшаяся расческа, десятки бутылок из-под шампуня, которые то ли пора выбрасывать, то ли нет, разочаровывающий шопинг и крайне неудобное нижнее белье. Мы уже привыкли справляться с этим буквально каждый день, но и поделиться своими вопиющими казусами и находками никогда не бывает лишним.

Мы в AdMe.ru надеемся, что жизненность этих ситуаций вызовет улыбку практически у каждой женщины.

Настоящие женские секретики

«Да просто вшейте их наконец!»

«Пора воспользоваться километровой прокладкой подруги. И где она их берет?»

«Ух ты, в моих новых штанах есть карман!»

Это ежедневная реальность каждой женщины, вернувшейся домой после рождения ребенка

«Когда ты ростом 134 см, а муж — 187 см»

Сериальные сюжеты в реальной жизни

Нашла у мужа безумно красивый и дорогой комплект белья. Мы такого себе позволить не можем, да и он бы ни за что не потратился. Стала за ним следить, чтобы застать за изменой. Как-то поздним вечером ему нужно было срочно уехать, я отпустила, вызвав следом такси. Оказалось, что белье попросил купить его отец своей женщине. Сам выбрать не мог, ибо ничего в этих делах не понимает, поэтому дал денег. Смеялись они надо мной так, что люди в окнах свет включали. © Подслушано / Ideer

«Купил белье для девушки. Вы только полюбуйтесь на эту гигантскую этикетку»

«Дожила до возраста, когда мама ищет мне мужчину»

«Заметил интересную особенность: мой шампунь (зеленый) и шампунь моей жены (все остальные бутылки)»

О своих проблемах и желаниях нужно говорить максимально детализировано

«В упаковке тампонов 3 разных размера, которые не имеют никакого отношения к цвету индивидуальной упаковки»

От создателей «Расстаться 7 марта и помириться 9 марта»

«Как же это бесит, когда завязываешь волосы»

«Только что купила себе расческу за $ 5. Вставка оказалась без клея и просто вылетела...»

Это уже давно пора переводить в ранг уникальных суперспособностей

Парень 3 недели назад потерял свои любимые домашние шорты. Обыскал всю квартиру, все углы и все места. Ну нет их. Вне квартиры оказаться они не могли. Канули в бездну. А шорты-то любимые. В итоге я просто встаю с кровати, делаю 2 шага в сторону открытого шкафа, не глядя засовываю руку в кучу его одежды на полке и моментально на ощупь достаю эти самые шорты. Его выражение лица говорило о крайнем удивлении, да и мое тоже, ведь в этот самый момент я осознала, что теперь официально стала взрослой женщиной... © Wabbbajack / Pikabu

«Как-то муж сказал „Не могла бы ты сделать что-нибудь со всей этой стиркой?“ и ушел на работу. Итак, мы устроили чаепитие»

«Попросила мужа купить мне шампунь и кондиционер в travel-формате»