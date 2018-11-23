18 примеров того, как любой косяк на работе приобретает гигантские масштабы

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Признавайтесь, кто из вас не отлынивал от работы? Наверное, нет таких. Главное — чтобы производственный пофигизм не перерос в постоянное состояние и на свет не появились неправильные бургеры, непонятная дорожная разметка и другие ну очень странные вещи.

AdMe.ru нашел 18 человек, которые вряд ли получат звание «Работник года».

«Парни, которые должны были установить телевизор, оставили его на крыльце и даже не позвонили в дверь»

«Я заплатил $ 4 за то, чтобы мне дополнительно упаковали посылку»

«Зачем использовать гантелю вместо буквы „и“, если вы и так напишете эту букву?»

Неожиданный выбор макета для разворота журнала

Специальный провод, чтобы не потерять беспроводные наушники

«Все равно что сбрить брови, чтобы потом их нарисовать. Против потери. Соедините беспроводные наушники и этот ремешок, чтобы они не потерялись».

Отличное место, чтобы повесить телевизор

Когда рисовать дорожную разметку — совсем не твое

«В этом ресторане, обвешанном рекламой кока-колы, мне только что подали пепси»

Объявление, написанное шрифтом Брайля, поместили в файлик

Им нужно было всего лишь собрать упаковку для молока

Ничего необычного, просто вентилятор вмонтирован в окно

Лучшего места для остановки, видимо, не нашлось

Повар, что с тобой не так?

Одна ошибка — и ты внезапно стал бывшим президентом с другим именем

«Барак Обама, бывший президент Соединенных Штатов».

Работа по принципу «и так сойдет» выглядит именно так

Так куда нужно поворачивать?

Когда сэкономил на плиточниках

А эта плита создана для того, чтобы бесить перфекционистов

Как вы относитесь к разгильдяйству? Позволяете ли себе отлынивать от работы?