18 примеров того, что нестандартный нос добавляет внешности безграничного обаяния и шарма

Многие стесняются своей внешности. Ведь когда не получается вписаться в общепринятые стандарты, мы чувствуем себя белыми воронами. Но красота бывает разная, и есть люди, которые доказывают это своей внешностью. Так, например, некоторые считают, что большой нос только придает им уникальности. И они, безусловно, правы.

Мы в AdMe.ru испытываем уважение к людям, которые осознали свою особенность и полюбили себя такими, какие есть. Поэтому сегодняшняя подборка посвящена части лица, из-за которой мы часто чувствуем себя неуверенно, хотя ею стоило бы гордиться.

«Азиатка со странным греческим носом. Ни у кого в моей семье нет такого, у всех китайские или японские. Либо они курносые»

Фото в профиль

«Почему-то в последнее время я все больше люблю свой большой нос»

«Иногда я ненавижу его, а потом мне кажется, что никакой другой не подошел бы моему лицу»

«Я не могу поверить! Некоторые ребята думают, что это у них большой нос!»

Он великолепен! Выглядит очень благородно и царственно. © Slink_Wray / Reddit

«Не понимаю, почему люди не любят большие носы. Они уникальны и экзотичны»

«Мама всегда говорила, что он придает мне особого шарма»

«Обожаю свой мужественный нос!»

«Никогда не нравился мой профиль, но в последнее время я начал его принимать»

«Надо мной всегда смеялись из-за моего большого носа, но я не была бы собой без него»

«21 год спустя я наконец осознал, что это не единственное, о чем стоит переживать. Чувствую себя замечательно»

«Я потихоньку начинаю любить свой профиль»

«До недавнего времени не любил его, но он подчеркивает мое мексиканское происхождение, которым я очень горжусь»

«Говорят, у меня нос как у птицы. У мамы был такой же, и она сделала операцию. А мне нравится мой. Он немного торчит, но это придает мне уникальности»

«У меня довольно большой нос, но меня это не смущает»

«Думаю, он очень миленький»

«Учусь любить свой длинный кривой нос»

«Я стеснялась своего профиля, но потом поняла: это моя изюминка. У меня мамин нос, и она говорит, что ринопластика — ее самая большая ошибка»