18 попутчиков, которые превратили скучную поездку в событие, о котором нужно всем рассказать

Поездки в общественном транспорте могут быть очень утомительными, особенно когда приходится путешествовать часто и подолгу. Но стоит кому-то неординарному или очаровательному появиться рядом с нами в автобусе или вагоне поезда, и время пролетает незаметно.

Нам в AdMe.ru нравятся любопытные люди, которые успевают во время поездки и в смартфон посмотреть, и по сторонам оглядеться. Благодаря им мы и составили сегодняшнюю подборку.

Кто-то принес свою змею в метро

«Что здесь вообще происходит? Я писатель-фантаст, и я не могу придумать этому реалистичное объяснение»

Поезда — самый экологичный способ путешествовать, к тому же вы можете встретить собаку

«Я бы попросил разрешения сделать селфи с ней»

Бензин такой дорогой, что даже птицы ездят в метро

«Сегодня в трамвае меня дразнил шпиц»

«Увидел Человека-паука в московском метро»

Этот парень знает, как нужно ездить на автобусе

Поезд или автобус. Котенок. Романтика. Сразу зимы захотелось

Мужчина со своей ящерицей в трамвае

«Вот такие пассажиры едут со мной»

«Такой милый попутчик. Я бы гладил его каждую минуту»

Парень отдыхает со своей птичкой в трамвае

Какое царственное создание!

Кирби проглотил случайного прохожего

Этот парень кусал всех за штаны в трамвае, но ни один человек не мог на него разозлиться

«Сейчас ехала в метро рядом с девушкой, у которой по телефону ползала улитка»

«Поезд задерживался на обратном пути домой, но ситуацию исправил этот милый малыш, который обратил на меня внимание»