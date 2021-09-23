18 попутчиков, которые превратили скучную поездку в событие, о котором нужно всем рассказать
Поездки в общественном транспорте могут быть очень утомительными, особенно когда приходится путешествовать часто и подолгу. Но стоит кому-то неординарному или очаровательному появиться рядом с нами в автобусе или вагоне поезда, и время пролетает незаметно.
Нам в AdMe.ru нравятся любопытные люди, которые успевают во время поездки и в смартфон посмотреть, и по сторонам оглядеться. Благодаря им мы и составили сегодняшнюю подборку.
Кто-то принес свою змею в метро
«Что здесь вообще происходит? Я писатель-фантаст, и я не могу придумать этому реалистичное объяснение»
«Я бы попросил разрешения сделать селфи с ней»
Бензин такой дорогой, что даже птицы ездят в метро
«Сегодня в трамвае меня дразнил шпиц»
«Увидел Человека-паука в московском метро»
Этот парень знает, как нужно ездить на автобусе
Поезд или автобус. Котенок. Романтика. Сразу зимы захотелось
Мужчина со своей ящерицей в трамвае
«Вот такие пассажиры едут со мной»
«Такой милый попутчик. Я бы гладил его каждую минуту»
Парень отдыхает со своей птичкой в трамвае
Какое царственное создание!
Этот парень кусал всех за штаны в трамвае, но ни один человек не мог на него разозлиться
«Сейчас ехала в метро рядом с девушкой, у которой по телефону ползала улитка»
«Поезд задерживался на обратном пути домой, но ситуацию исправил этот милый малыш, который обратил на меня внимание»
А вам попадались такие забавные попутчики?
Фото на превью purpolly / Twitter
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