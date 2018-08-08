18 подслушанных баек из офисной жизни (История про кражу еды до боли знакома каждому)
Обитатели офисов хоть и называют себя иронично «офисным планктоном», но на самом деле этот «океан» работы полон существами и поинтереснее, а жизнь там кипит самая увлекательная: почитайте хотя бы про греблю на офисных стульях, прошлогодний картофель в качестве зарплаты, обмен памперсов на печеньки и отражение гамма-лучей. Куда там каким-то скучным фрилансерам на их плюшевых диванах!
AdMe.ru собрал лучшие истории про работу из сообществ Подслушано в офисе, Палата № 6 и Пикабу от тех, кто чувствует себя в офисе как рыба в воде.
- Лето, жара, в офисе 15 кв. м — 4 человека, работаем с населением, в кабинете вечно толпа. Решили попросить у начальства кондиционер, а то уже невозможно! Зашли мы с коллегой к начальнику, озвучили просьбу, а он подумал немного и отказал, сославшись на то, что планы по закупке техники составляют в начале года. Вдруг, как в кино, от моего сарафана с треском отрывается бретелька и открывается грудь! Начальник посмотрел и говорит: «Все равно нет».
- Наша офисная сотрудница уснула, сидя за компом. Спала долго. Тут заходит директор, сотрудница просыпается и начинает изображать бурную деятельность, по клавиатуре стучит, мышку дергает. И тут директор говорит: «Люда, у нас уже полтора часа света нет».
- В нашем офисе наконец наказан вор еды! Этот безымянный герой достал из морозилки, вскрыл и надкусил... брикетик замороженного мотыля, которым моя коллега кормит аквариумных рыбок! Представляю его чувства, когда у него во рту постепенно оттаяла эта «вкусняшка».
- Сижу в кабинете, нацепил скрепки на кончики пальцев и пытаюсь печатать как девушки с длинными ногтями... Забава.
- На последнем месте работы было очень тяжело: постоянные штрафы, работа с утра до ночи почти без выходных. Не выдержала, решила уйти. После вычета всех штрафов зарплата за месяц оказалась мизерной. Пришла за деньгами, меня даже в офис не пустили, просто вынесли конверт с моими копейками. Рыдала и думала, как жить дальше. А потом обнаружила, что к моему конверту прилип сзади конверт с зарплатой замдиректора. Восторжествовала-таки справедливость!
- У нас на работе начальник, если находит грязную посуду, выкидывает ее. Поэтому до прихода уборщицы нужно спасти из ведра свои стаканы и тарелки, иначе пиши пропало.
- Работала в турфирме. Одно из наших отделений находилось в гостинице «Космос», и там работала менеджер по фамилии Лось. Когда она звонила в главный офис, то сообщала секретарю приятным женским голосом: «Говорит Лось из „Космоса“»...
- Каждое утро делаю комплекс упражнений на гибкость и снимаю все на камеру на ноуте, чтобы видеть свои слабые места. И только сегодня утром я поняла, что видео доступно всем в компании: я не отключаю режим «Совещание» (32 офиса по стране).
- Коллектив на моей предыдущей работе был настолько благожелательным, что самым злодейским первоапрельским розыгрышем была признана шутка с перемешиванием Skittles и M&M’s в вазе для конфет.
- Недавно возле нас закрыли склад с детскими аксессуарами и кое-что отдали нам: всякие помады, браслеты, колечки, бусы и т. д. Теперь наша начальница, если у нее плохое настроение, надевает на себя корону и ходит в ней по офису, а если хорошее, то бусы на голову, как в индийских фильмах. Теперь все знают, когда к ней идти с просьбой, а когда не надо.
- Чтобы не делиться конфетами в офисе, я аккуратно отрезаю ножницами сначала оба хвостика у обертки, а потом разрезаю вдоль, так фантики не шуршат, а я не палюсь.
- Мое начальство — два великовозрастных дурня. За год работы с ними у меня в кабинете побывал весь магазин приколов (жвачки-шокеры, подушки-пердушки — это самое нейтральное), они ныкались у меня от главбуха, потому что «она сейчас мозг выносить будет», не раз срывали рабочую пятницу бутылкой виски — «нет времени объяснять, пей!». Звонки в субботу утром «ты опоздала на работу» и гомерический хохот — классика жанра. И я до сих пор не понимаю, как с такими учредителями наша контора до сих пор умудряется работать!
- В офисе пропал интернет — технические проблемы на линии. Так мы выкатились в длинный коридор на офисных стульях, составили две «лодки» и красиво загребали туда-обратно наперегонки, эпично проплывая мимо открытых дверей в другие кабинеты. Мы — служба безопасности, самому младшему сотруднику 40 лет.
- Когда-то работала в офисном здании, где на одном этаже была куча разных компаний. И всем очень надоели агенты, торгующие разной фигней. Один раз я повесила при входе такое объявление: «Уважаемые агенты! Людям в этом офисе зарплату выдают прошлогодним картофелем. Пожалуйста, не провоцируйте у них депрессию демонстрацией ваших высококачественных товаров». В течение следующей недели шутники из других офисов клеили на нашу дверь конвертики с мелочью и приписками «Держитесь!».
- Мой руководитель был лучшим из всех, что мне встречались: умный, расчетливый, крепко держал в руках коллектив. Платил хорошо, спрашивал за работу еще лучше. Рублем и жестким словом воспитывал в коллективе дисциплину и четкое исполнение служебных обязанностей. Опоздал — штраф 300 рублей за 10 минут. Не взял трубку, когда он звонит, — 5 000 для начальников отделов и 1 000 для рядовых сотрудников. Пропустить его звонок боялись все, но залетчики бывали: то на участке из-за работающего трактора не услышит, то за рулем взять не сможет. И вот на шикарном новогоднем корпоративе директор взял слово, рассказал об успехах компании, а потом достал пухлый конверт и вернул все штрафы. Коллеги были счастливы. А я смотрела и думала: какой тонкий ход. Люди восприняли свою же зарплату как подарок! Авторитет директора в компании только вырос.
- По соседству с нами долго снимала офис женщина, торговавшая немецкими подгузниками. После нее офис сняла компания, которая занимается установкой окон и дверей. Повесили огромную вывеску на окне, но молодых мамочек это нисколько не смущает — они все равно приходят и спрашивают подгузники. Через неделю такой работы их директор купил оптовую партию подгузников и закинул в кладовку. И теперь администратор просто продает их мамочкам, а на вырученные деньги они покупают печеньки в офис.
- Поняла, что мне повезло с начальством, когда увидела, как мой директор ходит по офису, нацепив на голову корпус от музыкальной коробки, и, напевая мелодию из «Звездных войн», изображает Дарта Вейдера.
- Во время собеседования понял, что не хочу эту работу, и на вопрос о моих сильных сторонах ответил: «Скрытность и отражение гамма-лучей».
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Фото на превью Подслушано в офисе / vk