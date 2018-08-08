18 подслушанных баек из офисной жизни (История про кражу еды до боли знакома каждому)

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Обитатели офисов хоть и называют себя иронично «офисным планктоном», но на самом деле этот «океан» работы полон существами и поинтереснее, а жизнь там кипит самая увлекательная: почитайте хотя бы про греблю на офисных стульях, прошлогодний картофель в качестве зарплаты, обмен памперсов на печеньки и отражение гамма-лучей. Куда там каким-то скучным фрилансерам на их плюшевых диванах!