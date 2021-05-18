18 подарков, получатели которых буквально визжали от восторга
Придумать оригинальный подарок для близкого человека не так-то просто. Нужно учесть его желания, вкусы и потребности, принять во внимание современные тренды и постараться добавить немного юмора — порой все это сложнее, чем сдать экзамен по какому-то замысловатому предмету.
Но AdMe.ru знает людей, которые с честью выдержали это испытание. Посмотрите нашу подборку уникальных презентов, дарители которых попали в самое яблочко или по крайней мере сумели здорово удивить получателей. А в конце статьи вас ждет бонус — доказательство того, что на смешной или нелепый подарок нельзя обижаться: вдруг за ним последует что-то по-настоящему ценное?
«Мой подарок на День святого Валентина. Это был тяжелый год, и мы виделись только по видеосвязи»
«Через 10 дней мы встретимся, и я сделаю предложение сразу после приземления самолета».
«Мне подарили на Рождество 2 кг очищенных фисташек»
День рождения и немного безумия
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Знакомый как-то дарил 10-летней дочке енота на весь день. Есть такая услуга: вам приносят енота, он разрушает все ваше жилище, полощет сотовый телефон, прогрызает лаз в кроссовках и разбирает ноутбук. Попутно всех царапает. Вообще, енот думает, что это его праздник и его привели играть к новым людям. Детям нравится. Детям вообще нравится, когда кто-то безумнее их. Вечером довольного енота увозят, вы выдыхаете и понимаете, что такое настоящее счастье. © mastan / Vott
Подарок для друзей, которые любят смузи
«Не думаю, что она ценит мои подарки. Но она такая хорошенькая»
«У нас в Иваново работает очень хороший дворник. Поздравляли его с 23 Февраля всем двором»
«Возле нашего дома недавно срубили дерево. Сегодня один парень остановил меня и спросил, не мой ли это дом и дерево. А потом протянул это»
«Мой ресторан закрыли, и я остался без работы. Напоследок менеджер подарил мне это»
«Мне подарили подушку с фотографиями моей недавно ушедшей кошки»
«Даритель знал, что кошка — мой лучший друг. Когда я открыл подарок, у меня на глаза навернулись слезы».
«Общий вес этого подарка на день свадьбы — 12 кг. Молодым будет чем заняться в первую брачную ночь»
«В подарок на мой день рождения папа нарисовал мою собаку»
«Подруга только что вручила мне лучший подарок в моей жизни. Она сделала его сама за 4 дня»
32 кило счастья
- Свои 16 или 17 лет я отмечал в деревне в 18 км от города. Вручили мне подарок — гирю весом 32 кг (я ее очень хотел, кстати). Решил я подарок домой везти. Сначала в левой руке нес, потом в правой, потом двумя руками, но так неудобно идти. На полпути до электрички я попробовал ее и за спиной нести, и на ремне тащить. Руки прилипали через перчатки к ней — на улице +22 °С. Пот по спине тек так, что носки промокли. Бросить подарок я не мог и решил во что бы то ни стало донести. Дотащил до дома, поставил в коридоре. Рук я не чувствовал еще дня 3, а гирю полгода не трогал. © Pavelbeli / Pikabu
«Жена сделала мне шикарный подарок на День отца — это станция для чистки рыбы»
«Один из пожилых пациентов подарил мне светодиодные лампы»
«Он написал красивую записку, что хочет помочь сэкономить деньги в это нестабильное время. Спасибо!»
«В детстве мой парень очень хотел ланч-бокс с этим покемоном»
«Его семья была бедна и не могла себе этого позволить. После долгих поисков я нашла коробку для завтраков, о которой он мечтал 18 лет назад».
«Мы трижды переносили нашу свадьбу, но в конце концов смогли поехать на регистрацию. Муж всегда мечтал о собаке, поэтому я подарила ему щенка в этот знаменательный день»
Бонус: каким должен быть нормальный директор
- Пару лет был на новогоднем корпоративе одной компании. Там проводили конкурс и главным призом объявили новенький iPhone. Все сотрудники с энтузиазмом принялись участвовать, и вот спустя полчаса победила одна сотрудница. Ведущий под аплодисменты вручил ей коробку с iPhone и с улыбкой объявил, что он шоколадный. Она восприняла это с юмором, но видно было, что немного расстроилась. Тут вмешался генеральный директор — взял микрофон и говорит: «Вы знаете, я тут подумал, Светлана работает с нами уже много лет и является одним из лучших сотрудников. Поэтому считаю, что будет правильно подарить ей настоящий iPhone за заслуги перед компанией». Эмоции девушки в тот момент трудно передать словами. P.S. Телефон действительно подарили — одну из последних моделей. © Alexograf / Pikabu
А какие подарки были для вас самыми запоминающимися?