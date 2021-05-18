18 подарков, получатели которых буквально визжали от восторга

Придумать оригинальный подарок для близкого человека не так-то просто. Нужно учесть его желания, вкусы и потребности, принять во внимание современные тренды и постараться добавить немного юмора — порой все это сложнее, чем сдать экзамен по какому-то замысловатому предмету.

Но AdMe.ru знает людей, которые с честью выдержали это испытание. Посмотрите нашу подборку уникальных презентов, дарители которых попали в самое яблочко или по крайней мере сумели здорово удивить получателей. А в конце статьи вас ждет бонус — доказательство того, что на смешной или нелепый подарок нельзя обижаться: вдруг за ним последует что-то по-настоящему ценное?

«Мой подарок на День святого Валентина. Это был тяжелый год, и мы виделись только по видеосвязи»

«Через 10 дней мы встретимся, и я сделаю предложение сразу после приземления самолета».

«Мне подарили на Рождество 2 кг очищенных фисташек»

День рождения и немного безумия

Знакомый как-то дарил 10-летней дочке енота на весь день. Есть такая услуга: вам приносят енота, он разрушает все ваше жилище, полощет сотовый телефон, прогрызает лаз в кроссовках и разбирает ноутбук. Попутно всех царапает. Вообще, енот думает, что это его праздник и его привели играть к новым людям. Детям нравится. Детям вообще нравится, когда кто-то безумнее их. Вечером довольного енота увозят, вы выдыхаете и понимаете, что такое настоящее счастье. © mastan / Vott

Подарок для друзей, которые любят смузи

«Не думаю, что она ценит мои подарки. Но она такая хорошенькая»

«У нас в Иваново работает очень хороший дворник. Поздравляли его с 23 Февраля всем двором»

«Возле нашего дома недавно срубили дерево. Сегодня один парень остановил меня и спросил, не мой ли это дом и дерево. А потом протянул это»

«Мой ресторан закрыли, и я остался без работы. Напоследок менеджер подарил мне это»

«Мне подарили подушку с фотографиями моей недавно ушедшей кошки»

«Даритель знал, что кошка — мой лучший друг. Когда я открыл подарок, у меня на глаза навернулись слезы».

«Общий вес этого подарка на день свадьбы — 12 кг. Молодым будет чем заняться в первую брачную ночь»

«В подарок на мой день рождения папа нарисовал мою собаку»

«Подруга только что вручила мне лучший подарок в моей жизни. Она сделала его сама за 4 дня»

32 кило счастья

Свои 16 или 17 лет я отмечал в деревне в 18 км от города. Вручили мне подарок — гирю весом 32 кг (я ее очень хотел, кстати). Решил я подарок домой везти. Сначала в левой руке нес, потом в правой, потом двумя руками, но так неудобно идти. На полпути до электрички я попробовал ее и за спиной нести, и на ремне тащить. Руки прилипали через перчатки к ней — на улице +22 °С. Пот по спине тек так, что носки промокли. Бросить подарок я не мог и решил во что бы то ни стало донести. Дотащил до дома, поставил в коридоре. Рук я не чувствовал еще дня 3, а гирю полгода не трогал. © Pavelbeli / Pikabu

«Жена сделала мне шикарный подарок на День отца — это станция для чистки рыбы»

«Один из пожилых пациентов подарил мне светодиодные лампы»

«Он написал красивую записку, что хочет помочь сэкономить деньги в это нестабильное время. Спасибо!»

«В детстве мой парень очень хотел ланч-бокс с этим покемоном»

«Его семья была бедна и не могла себе этого позволить. После долгих поисков я нашла коробку для завтраков, о которой он мечтал 18 лет назад».

«Мы трижды переносили нашу свадьбу, но в конце концов смогли поехать на регистрацию. Муж всегда мечтал о собаке, поэтому я подарила ему щенка в этот знаменательный день»

Бонус: каким должен быть нормальный директор

Пару лет был на новогоднем корпоративе одной компании. Там проводили конкурс и главным призом объявили новенький iPhone. Все сотрудники с энтузиазмом принялись участвовать, и вот спустя полчаса победила одна сотрудница. Ведущий под аплодисменты вручил ей коробку с iPhone и с улыбкой объявил, что он шоколадный. Она восприняла это с юмором, но видно было, что немного расстроилась. Тут вмешался генеральный директор — взял микрофон и говорит: «Вы знаете, я тут подумал, Светлана работает с нами уже много лет и является одним из лучших сотрудников. Поэтому считаю, что будет правильно подарить ей настоящий iPhone за заслуги перед компанией». Эмоции девушки в тот момент трудно передать словами. P.S. Телефон действительно подарили — одну из последних моделей. © Alexograf / Pikabu