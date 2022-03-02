18 переписок, которые грех было не выложить в интернет

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Около 6,6 млрд человек владеют смартфонами, а это почти 84 % населения мира. И конечно, практически все они переписываются со своими близкими и друзьями. Так что текстовые сообщения, пожалуй, наиболее популярный формат общения в современном мире, и именно там часто встречаются всякие ляпсусы и сюрпризы.

Мы в AdMe.ru любим читать переписки, где каждая реплика непредвиденнее предыдущей.

Тяжела работа мастера ногтевого сервиса

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Poseviagonii / Pikabu

Ох уж эти переписки на сайтах объявлений

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Mostcus / Twitter

«Устроился на работу, целый год сдавал на дни рождения коллегам, и за 2 дня до моего дня рождения прислали такое сообщение в рабочий чат»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: q***man / Pikabu

И ведь она не соврала

Для создания этого материала были использованы следующие источники: jo0206 / Reddit

Переиграл и уничтожил

Для создания этого материала были использованы следующие источники: jaackjaack / Reddit

Мы все хотим знать, что же там произошло

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ffsvera / Reddit

«Вот сколько было уже написано про школьные чаты, меня это как-то стороной обходило. Но не сегодня»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dark.idol / Pikabu

Агрессивный оператор мобильной связи

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Blueberries / Pikabu

Марина немного заработалась

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Blueberries / Pikabu

Вряд ли теперь худи удастся продать

Для создания этого материала были использованы следующие источники: StupidFan / Pikabu

Перевод с клиентского на человеческий

Для создания этого материала были использованы следующие источники: GonzoDanil / Pikabu

Когда начинаешь по-настоящему завидовать кошке

Для создания этого материала были использованы следующие источники: 32_dec / Twitter

Отчаянная и настойчивая Наташа

Для создания этого материала были использованы следующие источники: karlson76 / Pikabu

Когда не очень-то умеешь принимать комплименты

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Naughty_Bagel / Reddit

Гениальная переписка на сайте объявлений

Для создания этого материала были использованы следующие источники: lilydavay / Twitter

Когда флирт — это не твой конек

Для создания этого материала были использованы следующие источники: sobbidobbi72dar / Reddit

Пассивно-агрессивный водитель

Для создания этого материала были использованы следующие источники: dukhovnoe_litso / Twitter

«Откуда мне было знать, что „чертила“ — это не обращение»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: blinpolin12 / Twitter