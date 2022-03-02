18 переписок, которые грех было не выложить в интернет
Около 6,6 млрд человек владеют смартфонами, а это почти 84 % населения мира. И конечно, практически все они переписываются со своими близкими и друзьями. Так что текстовые сообщения, пожалуй, наиболее популярный формат общения в современном мире, и именно там часто встречаются всякие ляпсусы и сюрпризы.
Мы в AdMe.ru любим читать переписки, где каждая реплика непредвиденнее предыдущей.
Тяжела работа мастера ногтевого сервиса
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Poseviagonii / Pikabu
Ох уж эти переписки на сайтах объявлений
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Mostcus / Twitter
«Устроился на работу, целый год сдавал на дни рождения коллегам, и за 2 дня до моего дня рождения прислали такое сообщение в рабочий чат»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: q***man / Pikabu
И ведь она не соврала
Для создания этого материала были использованы следующие источники: jo0206 / Reddit
Переиграл и уничтожил
Для создания этого материала были использованы следующие источники: jaackjaack / Reddit
Мы все хотим знать, что же там произошло
Для создания этого материала были использованы следующие источники: ffsvera / Reddit
«Вот сколько было уже написано про школьные чаты, меня это как-то стороной обходило. Но не сегодня»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dark.idol / Pikabu
Агрессивный оператор мобильной связи
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Blueberries / Pikabu
Марина немного заработалась
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Blueberries / Pikabu
Вряд ли теперь худи удастся продать
Для создания этого материала были использованы следующие источники: StupidFan / Pikabu
Перевод с клиентского на человеческий
Для создания этого материала были использованы следующие источники: GonzoDanil / Pikabu
Когда начинаешь по-настоящему завидовать кошке
Для создания этого материала были использованы следующие источники: 32_dec / Twitter
Отчаянная и настойчивая Наташа
Для создания этого материала были использованы следующие источники: karlson76 / Pikabu
Когда не очень-то умеешь принимать комплименты
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Naughty_Bagel / Reddit
Гениальная переписка на сайте объявлений
Для создания этого материала были использованы следующие источники: lilydavay / Twitter
Когда флирт — это не твой конек
Для создания этого материала были использованы следующие источники: sobbidobbi72dar / Reddit
Пассивно-агрессивный водитель
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dukhovnoe_litso / Twitter
«Откуда мне было знать, что „чертила“ — это не обращение»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: blinpolin12 / Twitter
Какие казусы в переписках случались с вами?