18 оригинальных девушек, которые не видят смысла идти под венец в скучных платьях
Многие девочки в детстве хотят стать принцессами — пышные платья, балы, все гости замирают, когда видят роскошную героиню. Зачастую реализовать подобные идеи можно только на свадьбах. Однако невесты из нашей статьи решили отойти от традиционного образа и проявили всю свою оригинальность в выборе платьев.
Мы в AdMe.ru очарованы образами этих девушек, которые в очередной раз доказывают, что проявить индивидуальность на свадьбе — только к лучшему.
На голове цветы, на платье листья — всё как надо
«Я отказалась надевать белое платье. Так что это мой способ сочетать современность с традициями»
«Я не могла найти это платье в магазинах моего города, поэтому пришлось заказать его. Даже без примерки»
«Платье подержанное, но я абсолютно без ума от него! Планирую еще венок из свежих цветов»
- Можно менять цвет пояса в зависимости от времени года. © QCr8onQ / Reddit
«Терпеть не могу слишком формальные платья. Свое я купила в интернете. И кстати, у него есть накидка»
«Я выбрала это платье, а деньги за него пошли на благотворительность. Так счастлива, что не могу молчать»
«Хочу его немного переделать. Я не лучшая швея, но полна решимости. Даже для такого стиля верх слишком свободен»
- Только не трогайте плечи, они идеальны. Достаточно отрегулировать талию. © choocazoot / Reddit
«Не могу выбрать головной убор, который будет лучше всего подходить к этому платью»
«Я занимаюсь шитьем всего 3 месяца и сшила себе свадебное платье»
Платье в духе старого Голливуда
«Я сама от себя не ожидала, что выберу такое платье»
«Свадьба была вчера. Только мы вдвоем»
- Вы выглядите как парочка селебрити из телевизора. © agbellamae / Reddit
- Этот цвет смотрится шикарно на тебе. © dloex / Reddit
«Изначально я думала, что цветов не должно быть слишком много, хотела оставить все для букета. Но потом я примерила это платье и все переосмыслила»
«2 недели до свадьбы, я только что выбрала платье»
«Я буквально одержима своим свадебным платьем»
«Понадобились 6 месяцев, бездна отчаяния, письменные заметки и множество магазинов, чтобы найти это платье»
«Домашняя примерка. Кажется, это платье — то самое»
«Мое платье для свадьбы в стиле хиппи»
- Вот это рукава! © ValeriaSilverstein / Reddit
А вы на какой стороне в вопросах свадебных платьев — строгая традиционная классика или нечто особенное?
Фото на превью confused-seagull / Reddit
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