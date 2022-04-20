18 оригинальных девушек, которые не видят смысла идти под венец в скучных платьях

Многие девочки в детстве хотят стать принцессами — пышные платья, балы, все гости замирают, когда видят роскошную героиню. Зачастую реализовать подобные идеи можно только на свадьбах. Однако невесты из нашей статьи решили отойти от традиционного образа и проявили всю свою оригинальность в выборе платьев.

Мы в AdMe.ru очарованы образами этих девушек, которые в очередной раз доказывают, что проявить индивидуальность на свадьбе — только к лучшему.

На голове цветы, на платье листья — всё как надо

«Я отказалась надевать белое платье. Так что это мой способ сочетать современность с традициями»

«Я не могла найти это платье в магазинах моего города, поэтому пришлось заказать его. Даже без примерки»

«Платье подержанное, но я абсолютно без ума от него! Планирую еще венок из свежих цветов»

Можно менять цвет пояса в зависимости от времени года. © QCr8onQ / Reddit

«Терпеть не могу слишком формальные платья. Свое я купила в интернете. И кстати, у него есть накидка»

«Я выбрала это платье, а деньги за него пошли на благотворительность. Так счастлива, что не могу молчать»

«Хочу его немного переделать. Я не лучшая швея, но полна решимости. Даже для такого стиля верх слишком свободен»

Только не трогайте плечи, они идеальны. Достаточно отрегулировать талию. © choocazoot / Reddit

«Не могу выбрать головной убор, который будет лучше всего подходить к этому платью»

«Я занимаюсь шитьем всего 3 месяца и сшила себе свадебное платье»

Платье в духе старого Голливуда

«Я сама от себя не ожидала, что выберу такое платье»

«Свадьба была вчера. Только мы вдвоем»

Вы выглядите как парочка селебрити из телевизора. © agbellamae / Reddit

Этот цвет смотрится шикарно на тебе. © dloex / Reddit

«Изначально я думала, что цветов не должно быть слишком много, хотела оставить все для букета. Но потом я примерила это платье и все переосмыслила»

«2 недели до свадьбы, я только что выбрала платье»

«Я буквально одержима своим свадебным платьем»

«Понадобились 6 месяцев, бездна отчаяния, письменные заметки и множество магазинов, чтобы найти это платье»

«Домашняя примерка. Кажется, это платье — то самое»

«Мое платье для свадьбы в стиле хиппи»