18 причудливых секретов, которые оказались припрятаны в обычных вещах
Бывает, мы натыкаемся на совершенно обыкновенную вещицу, от которой ждать чего-то сверхъестественного не имеет смысла. Но стоит только к ней приглядеться, как обнаруживается, что она все это время хранила один секрет.
Мы в AdMe.ru решили раскрыть тайные стороны некоторых предметов, которыми поделились пользователи сети.
«В моем пианино 1885 года оказался скрытый выдвижной подсвечник»
У этой тележки есть увеличительное стекло
«Моя футболка выглядит коричневой, но если присмотреться, то можно увидеть, что она соткана только из красных, синих и желтых нитей»
«На моей новой работе за зеркалом оказалась потайная книжная полка»
Этот витраж на самом деле сделан из LEGO
«Лучшее дополнение к моему дому»
«Делаем ремонт в нашем доме 1940-х годов, убрали нижнюю часть стены, и оказалось, что несколько десятилетий назад она была выкрашена в тот же цвет, который я выбрал сейчас»
«Я сделала ожерелье, которое можно надеть или снять, только если вынуть меч, нажав на потайную кнопку на камне»
«Я смастерил эту коробку с 2 скрытыми ящиками»
В этом доме есть маленькая дверь, в точности похожая на входную
- Это же дверца, за которой раньше молочник оставлял молоко? © fueled_by_rootbeer / Reddit
«Мои бумажные полотенца светятся в темноте»
В коробке с пиццей оказалась решетка, на которой ее пекли
«Я верну ее только за бесплатную пиццу».
«Я сделал потайной верстак с прикрученными инструментами»
«Моя 20-долларовая банкнота имеет 1-й серийный номер»
- «Она стоит около $ 5 000».
«Только что узнал, что в моем степлере внизу есть отделение с дополнительными скобами»
Этот фонарик может работать с 2 батарейками из 4
«Моей клавиатуре уже 9 лет, но я только недавно заметил, что Caps Lock написано с ошибкой»
«Мы сделали секретный проход в нашу оранжерею через шкаф»
А какие секреты у вещей обнаруживали вы?
Фото на превью Winter_Study / Reddit, Winter_Study / Reddit
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