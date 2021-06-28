18 причудливых секретов, которые оказались припрятаны в обычных вещах

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Бывает, мы натыкаемся на совершенно обыкновенную вещицу, от которой ждать чего-то сверхъестественного не имеет смысла. Но стоит только к ней приглядеться, как обнаруживается, что она все это время хранила один секрет.

Мы в AdMe.ru решили раскрыть тайные стороны некоторых предметов, которыми поделились пользователи сети.

«В моем пианино 1885 года оказался скрытый выдвижной подсвечник»

У этой тележки есть увеличительное стекло

«Моя футболка выглядит коричневой, но если присмотреться, то можно увидеть, что она соткана только из красных, синих и желтых нитей»

«На моей новой работе за зеркалом оказалась потайная книжная полка»

Этот витраж на самом деле сделан из LEGO

«Лучшее дополнение к моему дому»

«Делаем ремонт в нашем доме 1940-х годов, убрали нижнюю часть стены, и оказалось, что несколько десятилетий назад она была выкрашена в тот же цвет, который я выбрал сейчас»

«Я сделала ожерелье, которое можно надеть или снять, только если вынуть меч, нажав на потайную кнопку на камне»

«Я смастерил эту коробку с 2 скрытыми ящиками»

В этом доме есть маленькая дверь, в точности похожая на входную

Это же дверца, за которой раньше молочник оставлял молоко? © fueled_by_rootbeer / Reddit

«Мои бумажные полотенца светятся в темноте»

В коробке с пиццей оказалась решетка, на которой ее пекли

«Я верну ее только за бесплатную пиццу».

«Я сделал потайной верстак с прикрученными инструментами»

«Моя 20-долларовая банкнота имеет 1-й серийный номер»

«Она стоит около $ 5 000».

«Только что узнал, что в моем степлере внизу есть отделение с дополнительными скобами»

Этот фонарик может работать с 2 батарейками из 4

«Моей клавиатуре уже 9 лет, но я только недавно заметил, что Caps Lock написано с ошибкой»

«Мы сделали секретный проход в нашу оранжерею через шкаф»