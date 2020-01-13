18 неожиданных особенностей турецкого быта, с которыми сталкиваются эмигранты (А туристам о них даже не говорят)

Я простудила желудок. Нет-нет, у меня не нашли какую-то редкую болезнь. В Турции чуть что, так сразу ставят этот диагноз: именно так все недуги, по их мнению, и появляются. Кстати, я до последнего не верила, что турецкие врачи советуют с температурой принимать холодный душ. Оказалось, что это правда. А сейчас я и сама начала мыслить на турецкий манер. Утром запершило в горле, а у меня сразу мысль: «Ну все, желудок застудила». © tanya_duyar / instagram

На 8-м году жизни в Турции я узнала о существовании вечернего завтрака. © antalya.online / instagram

В нашей провинции особые традиции. Местные женщины стремятся к определенному идеалу, который в большой степени определяется наличием джипа (здесь так называют машины с высокой посадкой и солидными габаритами). И плевать, что городок маленький, а улицы узкие: такую бандуру парковать сложно и негде. Подъедет такая дама к детскому саду прямо к двери, перегородит узенькую улочку, за ней хвост из машин. А припарковаться чуть в сторонке и пройти 20 шагов — ни-ни, не царское это дело. © Yasemin / pikabu