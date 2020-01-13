18 неожиданных особенностей турецкого быта, с которыми сталкиваются эмигранты (А туристам о них даже не говорят)
В Турцию сложно не влюбиться с первого взгляда: бирюзовые волны, пальмы, вкусная еда, пейзажи потрясающей красоты и улыбчивые местные жители. Но не зря же говорят, что не стоит путать туризм с эмиграцией: здесь, как и в любой другой стране, можно столкнуться с довольно неожиданными и не всегда приятными особенностями местного быта и менталитета.
Иногда нам в AdMe.ru тоже хочется махнуть на все рукой и навсегда уехать к морю. Правда, когда мы почитали эти истории, пыла у нас немного поубавилось. Не всем же хочется тесно общаться с соседями или терпеть назойливые вопросы на прогулке с собакой.
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Один из первых вопросов, которые местные задают при знакомстве: «Откуда ты?» Так как 90 % населения тут «понаехали», то от места рождения человека зависит очень многое. Каждый город — это почти отдельное государство со своими традициями и уровнем развития. Так же устроены и части Стамбула. Например, район Фатих в старом центре — религиозный и консервативный. Азиатский район — полная противоположность, это место сбора творческих людей. Район Нишанташи — для элиты, а Левент — деловая часть города. Вывод: очень важно, где вы живете и с кем общаетесь. © Yildirimm / pikabu
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В родной стране я привыкла, что такси можно вызвать по телефону или через приложение. Здесь пошли дальше и повесили желтые кнопки на каждом шагу. Плюсы очевидны: можно вызвать такси, даже если у вас нет местной сим-карты или сел телефон. Минус — нигде не фиксируется номер машины или имя водителя, что не очень хорошо с точки зрения безопасности. Но ни кто-либо из моих знакомых, ни я сама ни разу не сталкивались с проблемами. © NApaSTYA / pikabu
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Квартира у нас «1+1» — это самое маленькое, что можно снять в Турции. Тут почему-то практически не строят студии. А «1+1» — это жилье, которое состоит из одной спальни и гостиной, совмещенной с кухней. © KyraGrecha / pikabu
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У местных настоящий синдром чистоты в доме. Например, у моей турецкой свекрови даже в холодильнике есть кружева, связанные крючком. 100%-й хлопок. Чтобы фрукты дышали и чувствовали себя комфортно. А это мытье окон с ароматным чистящим средством, м-м-м... Правда, за много лет я так и не научилась натирать окна до скрипа и блеска за короткое время. © agoniiya / instagram
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В любом учреждении, даже государственном, вам могут предложить чаю. Если я собираю мужу на работу какую-нибудь еду, то я готовлю на всех, с кем он работает. Даже представить нельзя, что он будет есть один. © Yasemin / pikabu
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На выходе из ресторана или кафе вам могут предложить полить на руки туалетную воду. Это что-то вроде антисептика (потому что со спиртом) и устранителя запаха от чеснока или рыбы. Но не всегда и не всем. Некоторые считают, что это знак уважения по отношению к хорошему гостю или постоянному клиенту. © NApaSTYA / pikabu
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Я простудила желудок. Нет-нет, у меня не нашли какую-то редкую болезнь. В Турции чуть что, так сразу ставят этот диагноз: именно так все недуги, по их мнению, и появляются. Кстати, я до последнего не верила, что турецкие врачи советуют с температурой принимать холодный душ. Оказалось, что это правда. А сейчас я и сама начала мыслить на турецкий манер. Утром запершило в горле, а у меня сразу мысль: «Ну все, желудок застудила». © tanya_duyar / instagram
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На 8-м году жизни в Турции я узнала о существовании вечернего завтрака. © antalya.online / instagram
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В нашей провинции особые традиции. Местные женщины стремятся к определенному идеалу, который в большой степени определяется наличием джипа (здесь так называют машины с высокой посадкой и солидными габаритами). И плевать, что городок маленький, а улицы узкие: такую бандуру парковать сложно и негде. Подъедет такая дама к детскому саду прямо к двери, перегородит узенькую улочку, за ней хвост из машин. А припарковаться чуть в сторонке и пройти 20 шагов — ни-ни, не царское это дело. © Yasemin / pikabu
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Как вы думаете, что это и для каких торжеств предназначено? Я раньше тоже задавалась этим вопросом, пока год назад не побывала впервые в городе Соме на турецкой свадьбе. Выяснилось, что букеты цветов здесь вручать не принято. Вместо них дарят цветочные венки. Потом эти свадебные украшения располагают по периметру зала или же под них выделяют одну стену. На каждом венке есть ленточка, где указано, от кого он: это обязательно. © aigul.chinar / instagram
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С переездом в Турцию, успев пообщаться с эмигрантками, я выявила одну закономерность: многие девушки предпочитают зимовать у себя на родине. Не все выносят отсутствие центрального отопления и не привыкли в своей квартире одеваться в 3 кофты и 10 носков. Мало приятного, когда дома холодно, а кондиционеры и электропечи практически не прогревают жилье. Вот все и едут домой, к горячим батареям. © alexandraulu / instagram
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Кроме обычной коммуналки здесь есть еще и айдат — плата за обслуживание квартиры. С нас берут по 135 лир в месяц (примерно € 20). В перечень услуг входят вынос мусора прямо от двери, поддержание чистоты бассейна, содержание сауны и спортзала, а также уборка всей территории жилого комплекса. © KyraGrecha / pikabu
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Турецкое строительство часто ведется по принципу «окно в окно». Тут полно такого. Насколько я понимаю, нормативов на минимальное расстояние между зданиями нет. Как жить в таких квартирах, я тоже не понимаю: соседи советами замучают. © antalya.online / instagram
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У среднестатистического жителя Турции математика вызывает благоговейный страх. Обычно это самый сложный предмет в школе. В нашей турецкой глубинке деревенские люди вообще отнимают прибавлением. Например, вы должны заплатить за 1 кг помидоров 3 лиры и подаете тетушке 10 лир. Она сначала вручает вам 2 лиры со словами «5 получилось», а потом подает и остальные 5 лир. То есть отнять от 10 лир 3 — это сложно. А вот если к 3 прибавить еще 2, то станет 5, а это уже легче вычитается из 10. © Yasemin / pikabu
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Завести собаку — это геморрой и большой челлендж. В автобус с ней нельзя, в такси тоже не берут. Если нет своей машины, то с собакой до ветеринара придется ходить пешком. Люди на улице шарахаются, некоторые даже визжат — типа от страха. Готовьтесь, что каждый встречный будет спрашивать у вас: «Вы ее дома держите или на балконе?» И ждать, что вы ответите «на балконе». © antalya.online / instagram
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Коты в Сиде, как и во всей Турции, многочисленны, очень характерны и атмосферны. Они самостоятельны, отличаются оптимизмом и держатся с достоинством. Могут дать себя погладить, а могут и кусь учинить. Котов тут любят, они даже в местной жандармерии служат, между прочим. На фото — домик для служебного котэ возле местного отделения охраны правопорядка. © JamesAllendale / pikabu
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С первых дней мне все пытались помочь, несмотря на то, что я совсем не говорила по-турецки. Катали меня по своему проездному или пытались на пальцах объяснить дорогу. Сначала я жила в самом неблагополучном районе и однажды не смогла попасть домой из-за того, что заклинило входную дверь. Так моя соседка со 2-го этажа вызванивала своего мужа, чтобы он приехал с другого конца города в 3 часа ночи. Пока он ехал, чтобы открыть мне дверь, она спускала мне из окна теплую одежду и даже чай с бутербродами, да еще и болтала со мной, чтобы я не осталась одна на улице. © Yildirimm / pikabu
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Люди в Турции отзывчивые — это правда. Я по глупости попадал иногда в дурацкие ситуации. Меня выручали. Я как-то заикнулся маме своего друга, у которого гостил пару дней, что она меня не знает, но заботится как о родном. Ее ответ поразил: «Мой второй сын сейчас тоже на чужбине, поэтому я тут о тебе забочусь, а о нем другая мать позаботится». © szoczek / pikabu
А вам приходилось общаться с жителями Турции и подмечать интересные бытовые особенности этой страны?