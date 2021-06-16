18 мужчин поделились откровениями о том, отчего они в последний раз плакали

Мужчины не любят показывать свои слабости и не спешат рассказывать о пережитых непростых моментах. Но в этом треде пользователи твиттера честно рассказали о сложных, грустных и счастливых ситуациях, которые заставили их пустить скупую мужскую слезу. Получилось очень эмоционально.

Мы в AdMe.ru благодарны таким откровениям, потому что они напоминают о главных ценностях нашей жизни.

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