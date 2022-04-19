18 мужчин с руками из плеч, которые из любой деревяшки крутоту сделают

Всех нас порой тянет принести в свой дом новую симпатичную вещицу. Может, маленькую полку для книг, а может, не такой уж маленький стол для работы. Вот только в магазинах часто бывает совсем не то, что видится в наших мечтах. Да и качество как гарантировать? Поэтому герои нашей подборки засучили рукава и сами смастерили из дерева крутые вещи. И это при том, что у некоторых из них вообще не было никакого опыта.

Мы в AdMe.ru просто-таки залюбовались подобными работами. И теперь сами бы не прочь разместить парочку у себя в квартире.

«Жена хотела новые шкафчики. Ну вот, сделал. В итоге комната внезапно оказалась самой красивой в доме»

Наверное, тебе не стоило делать настолько обалденную работу. Теперь-то жена потребует и остальной дом обустроить. © RandomTrashMob / Reddit

«Сказал жене, что она не будет платить за магазинную полку, ведь я могу сделать ее сам»

«А то, что это вышло в 2 раза дороже, — мелочи».

«Сделал кроватку для нашего малыша»

Что ж, теперь нужно идти в магазин, где продаются матрасы в форме четверти круга. © RexJessenton / Reddit

«Сотворил стол, который будто сам сидит»

А ведь я и не подозревал, насколько мне надо-надо, пока не увидел. © scrollsandlols / Reddit

«Сделал это кресло-качалку еще в 1997 году, мне тогда 14 было. Понятия не имел, зачем хранил его столько лет. А теперь посмотрел на лицо сына и понял»

«Мне только что исполнилось 20, столярным делом занимаюсь около года. И вот закончил стол»

Как-то очень греет душу, что передний угол совпадает по наклону с ножками. © LethalMindNinja / Reddit

«Первая скрипка готова!»

«Звучит, кстати, она потрясающе. Но есть вероятность, что я предвзят».

«Хозяин дома хотел срубить дерево, чтобы было место для террасы. Но я уговорил построить вокруг скамейку»

«Мне кажется, получилась красота. И дерево спасено».

«Закончил вот свою работу как подмастерье. Стол из ореха и ясеня с компьютером внутри»

Этот контраст видов дерева и дымчатого стекла прямо будоражит все рецепторы. © JoeIsAPineapple / Reddit

«Залил деревянные брусочки смолой и сделал из них чашу. Что думаете?»

Так, мне нужен набор из 12 таких штук. © libginger73 / Reddit

«Очень доволен тем, как получился этот стол. Ну, в принципе, по моему лицу видно»

Выглядишь так, будто вырвал это дерево из земли прямо голыми руками. © hints1037 / Reddit

«Мастер поржал над моим видением и желаемым бюджетом. Поэтому просто все сделал сам»

«Вот что получилась из остатков кедра от прошлой работы. Такой маленький подарок жене»

«Куски дерева были слишком красивыми, чтобы просто выбросить, и слишком мелкими, чтобы сделать что-то еще».

«Соорудил вот кофейный уголок из грецкого ореха»

«Это дерево упало во время шторма в прошлом году. Я его обработал, и — вуаля! — вот новый обеденный стол»

Ох, если бы меня попросили помочь его передвинуть, то просто вежливо бы сказал, мол, отвалите. Сколько он вообще весит? © KnockKnockComeIn / Reddit

О, весит он целую тонну. Даже вдвоем почти невозможно переместить. © DeCicco_Woodshop / Reddit

«Закончил свой первый настоящий стол, прямо горжусь»

«Библиотека моей работы. Здесь много книг в кожаных переплетах и пахнет деревом»

Я бы поставил это себе как фон на всякие онлайн-созвоны. © reality4abit / Reddit

«Сделал кроватку для сына. Однозначно самая важная работа в моей жизни»

Эта комната явно для новорожденных, слишком уж чисто. © GoodbyeLeaves / Reddit

Ха, мы о-о-очень долго прибирались перед тем, как сфотографировать. Сыну уже 7 месяцев. © builtknotbought / Reddit

