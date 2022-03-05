18 мистических историй, после прочтения которых по спине бегут мурашки
Иногда в жизни случаются вещи, которые очень сложно объяснить с помощью логики. Верите вы в паранормальное или нет — это ваш выбор. Но все эти рассказы о старых домах, маленьких детях, которые общаются с невидимым другом, не похожи на выдумки. Впрочем, решайте сами.
Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках свидетельств очевидцев, которые поделились своим жизненным опытом. И, знаете, от некоторых историй аж в дрожь бросило.
- Нашему сыну было года 3. Мы сидели и завтракали. Вдруг сын встал и пересел на другую сторону стола. Мы с женой удивились и спросили, что случилось. А сын показывает на пустоту и отвечает: «Просто он стоит рядом со мной и улыбается». Мы удивились: кто он? На что сын назвал имя нашего приятеля. Только вот этот человек погиб месяц назад, но ребенок об этом точно не мог знать. © Samuli Hakoniemi / Quora
- У меня были ночные смены, а офис находился в пристройке к старому историческому зданию. Лифт ходил сам по себе по несколько раз за ночь, компьютеры выключались и включались. Можно было услышать шаги на этажах, хотя ночью людей в здании не было. © Lorri Robinson / Quora
- Девушке приснился усопший дедушка. Он ей говорил: «Меня к тебе отпустили ненадолго. Не ходи на день рождения в этом месяце». Девушка проснулась, стала перебирать в голове всю родню, друзей. А все родились в другое время! Только подумала, что ерунда приснилась, как ей звонит одноклассница, с которой она уже сто лет не общалась: «У меня днюха была в прошлом месяце — приходи, отметим». Она пошла, возвращалась поздно, так за ней какие-то типы увязались — насилу убежала. © KeraTamara / Pikabu
- Однажды ночью резко проснулась не пойми отчего. Открыла глаза и вижу, что у кровати стоит бабка, вся в черном. Никогда в жизни больше я так не орала, даже голос сорвала. А бабка от крика тут же растаяла, как и не было ее. © Светлана Х. / AdMe
- Обычно кормила дочь в одной и той же комнате. Ей было месяца 4, когда она начала смотреть за мое плечо. Но за моей спиной была обычная стена. Позже дочь начала отрываться от груди, смотреть через мое плечо и улыбаться. Ей было полгода. Мы сидим в кресле, вдруг она отрывается от груди, улыбается и радостно говорит кому-то «привет». Больше я ее там не кормила. © Joanne Campbell / Quora
- До 7 лет я не могла спокойно оставаться одна дома — боялась. Естественно, меня никто не слушал — оставляли и все. Однажды зашла в ванну и, пока умывалась, боковым зрением увидела чью-то голую ногу из-за двери. Сразу захлопнула дверь на щеколду. Часа 4 просидела в ванной до прихода родителей, и можно было все принять за глюк, если бы не скрежет по двери все 4 часа. Животных у нас не было. © Подслушано / VK
- Дочке подруги 2,5 года. Малая смотрит в окно на детскую площадку и говорит: «Мам, хочу туда. Там ляля катается». Мы смотрим из окна, а никакой «ляли» нет, но качелька действительно качается, хотя ветра сильного вроде нет. Подруга сказала, дочка не первый раз видит эту «лялю».
- Когда я уезжаю из дома на все выходные, иногда бывает так, что на втулке с туалетной бумагой остается буквально последний листик. Когда я возвращаюсь, втулка оказывается пустой, и так было уже не раз. В доме за старшего остается кот. Он мог бы сорвать этот последний кусочек, но никаких клочков бумаги, с которой бы играл кот, я не обнаруживаю.
- Мы переехали. Нам рассказали, что тут раньше жил парень с больной матерью. С этой квартирой явно было что-то не так: свет включался и выключался сам, телевизор тоже. Я понимаю, что это могла быть проводка, но дом-то не старый. Муж не верит в привидения, но однажды ночью он вскочил как ужаленный и стал обвинять меня в том, что я его разыграла и шептала в ухо. В общем, мы съехали. © Ramona Mulligan / Quora
- Жили с сестрой в квартире вдвоем. Я сплю и слышу, как сестра ходит по моей комнате. Но глаза я не открыла. На следующий день спрашиваю: «Оль, а что ты в моей комнате ночью забыла?» Она говорит удивленно: «Я не была в твоей комнате». И тут сестра смотрит на мою руку, а там у меня синяки маленькие, словно от чьих-то пальцев. Напугались не по-детски. © KeraTamara / Pikabu
- Подруга, будучи студенткой, увидела очень яркий сон, в котором она встречается с парнем. Проснулась — будто все наяву было. И в тот же день она с этим парнем познакомилась, и имя у него было то же, что и во сне! И да, они стали встречаться.
- Я собиралась поступать в художественный вуз, директор школы доверил мне ключи от кабинета изо. По выходным вся школа была пустая, кроме меня и охраны. Я видела полтергейст. Нечто мешало мне, пугало меня, кидало мои вещи на пол. Один охранник сам мне рассказал, что по ночам в школе ужас что творится: кто-то бегает и орет, хлопает дверями, включает и выключает свет. © Привет от Кати / AdMe
- Мы живем в доме, который построил дедушка лет 50 назад. Если что-то теряется — очки, документы, расческа, — безотказный способ найти — это сказать вслух: «Домовой, найди, пожалуйста, мои вещи». И вы не поверите, но они тут же находятся!
- Я 12 лет проработала в реанимации и всякого насмотрелась. Некоторые утверждали, что видели малыша в красной пижаме. У меня была одна такая пациентка. Она спросила, почему это во взрослом отделении интенсивной терапии ходят дети. Я попросила описать ребенка. Она сказала: «Ему года 2. Светлые волосы, красная пижама. Он подходит к двери и смотрит на меня». © Beth Wilson / Quora
- Поехали в гости к деду моего мужа — получается, прадеду моих близняшек. Было им тогда по 8 месяцев. Дед до этого их никогда не видел, да и меня тоже. Так вот, заходим во двор, несем малышей на руках, а он так громко: «О! Сонька!» Я так удивилась, ведь моих дочек и впрямь зовут Соня и Олеся. Откуда он узнал имя? За семейным ужином он показывает фото своей семьи и сестры Софьи. И что я вижу? Моя Сонечка, только старенькая и в платочке! © natali slyunyaeva / AdMe
- Мы снимали квартиру в старинном доме с камином. Там даже висел портрет какой-то женщины. Родители спросили у владельца, кто это, а он ответил: «А, это наш призрак». Мы посмеялись, думая, что он шутит. Позже мы поняли, что он говорил всерьез. Я была в комнате, папа пытался ко мне зайти, а дверь не открывается! Он и так, и эдак дергал ручку — никак. Прекратил попытки, а через пару мгновений внезапно дверь открылась сама. У меня потом вещи пропадали, окно само открывалось, я слышала шаги, хотя была дома одна. © Jacqueline Kniffin / Quora
- Могу с гордостью заявить, что у меня стальные нервы. Как-то раз, уже почти уснув, почувствовала, что ко мне пришел спать кошак: прошелся по одеялу, долго укладывался и замурчал. А потом до меня дошло, что коты с мужем в другом городе и я в квартире абсолютно одна. Ничего, продолжила спать дальше. © Злобный_суслик / AdMe
- У меня случился инсульт. Я была абсолютно в сознании, но одновременно ощущала себя на медицинской каталке на въезде в какой-то коридор, полный света. Куда уж без света! Там разговаривали отец, который ушел 2 недели назад, и дед друга. Прозвучала фраза: «Да нет, можно еще, канал же еще не закрыт». Тут я смогла встать, меня отвезли в больницу. Все могу себе объяснить: и отца, и коридор, и яркий свет. Кроме дедушки друга, о существовании которого до инсульта я не знала. © Лимонова Татьяна / AdMe
А какие необъяснимые истории случались с вами или вашими знакомыми?
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