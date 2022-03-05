18 мистических историй, после прочтения которых по спине бегут мурашки

Иногда в жизни случаются вещи, которые очень сложно объяснить с помощью логики. Верите вы в паранормальное или нет — это ваш выбор. Но все эти рассказы о старых домах, маленьких детях, которые общаются с невидимым другом, не похожи на выдумки. Впрочем, решайте сами.