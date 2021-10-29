18 мастериц, которые раз и навсегда разбивают стереотип о том, что вышивка — удел старушек на пенсии

У многих слово «вышивка» ассоциируется с героинями романов XIX века, которые проводили долгие зимние вечера за рукоделием. Но вышивка — это не просто досуг и хобби. Среди мастеров и мастериц даже проводят соревнования, а некоторые изделия по своей красоте ничуть не уступают шедеврам мировой живописи.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед людьми, которые умеют из обычных ниток создавать реалистичные портреты и живописные картины. Возможно, наша подборка и вас вдохновит взяться за иголку и пяльцы.

«Вышила портрет моих прабабушки и прадедушки»

Ничего себе! У меня нет слов. Это реально произведение искусства. Фантастическая работа! © domestic_pickle / Reddit

«Сегодня я надела свою кошку-бабочку, чтобы отпраздновать Международный день кошек»

«Сделала вышивку в качестве свадебного подарка для моей лучшей подруги. Это вид сверху на церковь, в которой они поженились»

Для тех, кто хочет выделяться из топпы

Это созвездие Ориона прошито светодиодами. Когда нажимаешь на кнопку, звезды начинают сиять

«Только что закончила коврик в виде пруда с 3D-пейзажем»

«На эту вышивку у меня ушло больше 40 часов, но я так горжусь ей!»

«Второй по счету обруч, вдохновленный Гавайями. Экспериментировала с многослойным тюлем, чтобы передать глубину воды»

«Заняла со своей вышивкой крестиком 1-е место на ярмарке!»

«Наконец-то закончила вышивать змея из рая»

Потрет модели Джиджи Хадид. Похожа?

Возникает непреодолимое желание потрогать зеленые узелки

«У моего мужа был какаду, который любит кусать всех, кроме него. К сожалению, он умер несколько лет назад. Я сделала портрет на память»

Вдохновение можно черпать из того, что рядом

«Маленькие облака, отбрасывающие на стену тень, просто восхитительны!»

«Я не творческий человек, но мой врач предложил вышивать, чтобы справиться с тревожностью»

«Когда я начала вышивать по этому заранее нарисованному узору, то даже не знала, как иглу держать и делала по одному стежку за раз. Было много ошибок, но я довольна результатом!»

«Свадебный подарок для близкого родственника»

«Друг попросил меня вышить толстенькую мышку для его жены. Понравится ей такое или нет?»