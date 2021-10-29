18 мастериц, которые раз и навсегда разбивают стереотип о том, что вышивка — удел старушек на пенсии
У многих слово «вышивка» ассоциируется с героинями романов XIX века, которые проводили долгие зимние вечера за рукоделием. Но вышивка — это не просто досуг и хобби. Среди мастеров и мастериц даже проводят соревнования, а некоторые изделия по своей красоте ничуть не уступают шедеврам мировой живописи.
Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед людьми, которые умеют из обычных ниток создавать реалистичные портреты и живописные картины. Возможно, наша подборка и вас вдохновит взяться за иголку и пяльцы.
«Вышила портрет моих прабабушки и прадедушки»
- Ничего себе! У меня нет слов. Это реально произведение искусства. Фантастическая работа! © domestic_pickle / Reddit
«Сегодня я надела свою кошку-бабочку, чтобы отпраздновать Международный день кошек»
«Сделала вышивку в качестве свадебного подарка для моей лучшей подруги. Это вид сверху на церковь, в которой они поженились»
Для тех, кто хочет выделяться из топпы
Это созвездие Ориона прошито светодиодами. Когда нажимаешь на кнопку, звезды начинают сиять
«Только что закончила коврик в виде пруда с 3D-пейзажем»
«На эту вышивку у меня ушло больше 40 часов, но я так горжусь ей!»
«Второй по счету обруч, вдохновленный Гавайями. Экспериментировала с многослойным тюлем, чтобы передать глубину воды»
«Заняла со своей вышивкой крестиком 1-е место на ярмарке!»
«Наконец-то закончила вышивать змея из рая»
Потрет модели Джиджи Хадид. Похожа?
Возникает непреодолимое желание потрогать зеленые узелки
«У моего мужа был какаду, который любит кусать всех, кроме него. К сожалению, он умер несколько лет назад. Я сделала портрет на память»
Вдохновение можно черпать из того, что рядом
«Маленькие облака, отбрасывающие на стену тень, просто восхитительны!»
«Я не творческий человек, но мой врач предложил вышивать, чтобы справиться с тревожностью»
«Когда я начала вышивать по этому заранее нарисованному узору, то даже не знала, как иглу держать и делала по одному стежку за раз. Было много ошибок, но я довольна результатом!»
«Свадебный подарок для близкого родственника»
«Друг попросил меня вышить толстенькую мышку для его жены. Понравится ей такое или нет?»
А каким видом рукоделия увлекаетесь вы?
Фото на превью Bezbecka / Reddit
Поделиться этой статьёй