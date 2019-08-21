18 точных наблюдений пользователей сети, которые дадут вам пищу для размышлений
Бывает, едешь в общественном траснпорте, или смотришь телевизор, или моешь посуду, и тут на тебя снисходит какое-то озарение. И вдруг становится отчетливо ясно, что зарплата — это своего рода подписка компании на ваши услуги, что нынешняя Ариана Гранде больше похожа на Русалочку, чем прежняя, и что в каждом доме, какой ни возьми, есть как минимум одни плохие и одни хорошие ножницы. Бред? Нет, просто умение подмечать детали.
AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 18 человек с отточенным чувством юмора, от зорких глаз которых ничто не ускользнет.
1. «Моя фотография, когда я смотрю на нее больше 3 минут»
2. И правда, почему?
3. Кто-то сказал, что раньше Ариана Гранде выглядела как Ариэль из «Русалочки», но, как оказалось, сейчас она похожа на нее больше
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4. Никто не смотрел на это с данного ракурса
5. Правда жизни
6. «До меня только что дошло, что кенгуру — это пушистый тираннозавр»
7. Вопрос на миллион
8. «Пока Майкл Сера снова в тренде, настало время предать это огласке: я его двойник»
9. Что может быть дороже
10. А летом — и по все 20 раз
11. Считать калории вредно для психики
12. А вы когда-нибудь засыпали настолько крепко, что, когда просыпались, думали, что опоздали в школу? А на деле было воскресенье и вам 32
13. Э — экономия
14. Иногда достаточно и одной
15. Вайнона Райдер заставила старение работать на себя
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16. С таким не поспоришь
17. «Я единственный, кто заметил, что Роберт Де Ниро медленно превращается в Джорджа Вашингтона?»
18. Это хорошо, когда их в реальной жизни вообще можно опознать
Умеете ли вы подмечать вещи, на которые большинство окружающих не обратило бы внимание?
Фото на превью Tkachev14 / Twitter