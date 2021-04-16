18 любимчиков фортуны, которым повезло подойти к знаменитостям на расстояние вытянутой руки

Мы так привыкли наблюдать за известными людьми с экранов или со страниц журналов, учебников. Но забываем, что все они — самые обычные люди. И можно встретить любимого исполнителя на презентации книги. Или же получить сувенир от молодого актера.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на тех везунчиков, кому удалось приблизиться к знаменитостям на расстояние вытянутой руки.

«Моя бабушка с Альбертом Эйнштейном на его заднем дворе»

«Бабушка была актрисой, и однажды ее друг позвал ее с собой в гости к Эйнштейну. Они прекрасно провели время. Бабушка даже попросила Альберта набросать теорию относительности на салфетке, что он и сделал. К сожалению, та салфетка не сохранилась».

«Киану Ривз обычно снимал домик у моего дяди, и вот мой сувенир»

«Сыну Гарри, маленькому клевому чуваку! Киану Ривз».

«Моя мама сделала этот снимок Джона Траволты, когда тетя выкрикнула имя актера, чтобы он обратил на них внимание»

«Они не знали, что получили идеальное фото, пока не проявили пленку несколько месяцев спустя (88-й или 89 год)».

«Я организовывала молодежный рок-фестиваль, и неожиданно Вячеслав Бутусов согласился быть хедлайнером. Абсолютно бесплатно»

«В 1980 году отец моего друга увидел полковника Сандерса и попросил его о совместном фото»

«Встретил в Диснейленде Джона Фавро и получил мандалорскую монетку!»

«Мой папа с Мухаммедом Али. Думаю, это 1996 год»

«Моя мама с Чаком Норрисом на съемках фильма „Брэддок: Без вести пропавшие — 3“. Она играла женщину, которая возглавляла противников Чака»

«Полковник Сандерс и моя прапрабабушка всю жизнь были лучшими друзьями. Это фото сделано в сентябре 1977 года в доме моей тети»

«Мой папа был поп-звездой в Аргентине. На снимке он стоит с Эллой Фицджеральд»

«Время, когда я встретил крутую Элайзу Душку»

«Моя бабушка встретила Эминема в 90-х»

«Моя мама с вокалистом Aerosmith Стивеном Тайлером»

«Мой дедушка и Уолт Дисней в 1959 году. Дедушка был удостоен премии Томаса Эдисона за работу над научным комиксом „Mars and Beyond“»

«Я всего лишь пошла на презентацию книги Вадима Саралидзе, а встретила там одного из своих любимых музыкантов — солиста „Крематория“»

«Тот момент, когда я встретил Лору Дерн и смог к ней прикоснуться»

«1985 год, я вместе с Халком Хоганом»

«Я сегодня видела Эмилию Кларк»