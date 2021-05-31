18 кухонных приспособлений, при взгляде на которые хочется спросить: «Что ты такое?»

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Вряд ли найдется человек, который не слышал бы о таких нехитрых кухонных приспособлениях, как овощечистка или же шумовка. Каждый подобный инструмент призван упростить процесс готовки и имеет свое предназначение. Однако в кулинарном мире встречаются настолько непонятные прибамбасы, что не всегда получается найти хоть какую-то информацию о них.

Мы в AdMe.ru даже не предполагали, что некоторые представленные в статье предметы вообще существуют. Поэтому просто обязаны познакомить вас с ними.

1. «Нашел это в старинном наборе столового серебра. Чуть короче чайной ложки, а нижний край совсем неострый»

Ответ: это очиститель цитрусовых — апельсинов, грейпфрутов, лимонов, лаймов и так далее.

2. «Что это за небольшой пластиковый инструмент, который я нашел в кухонном ящике нашего старого дома?»

Ответ: это скребок для резьбы по тыкве. А выемка в центре сделана для большого пальца у детей.

3. «Эта штука была у меня всегда, но я до сих пор не знаю, для чего она нужна и как ей пользоваться»

Ответ: это устройство для очистки кукурузы.

4. «Стальной кухонный прибор с деревянной ручкой»

Ответ: это держатель для мяса.

5. «Что это за предмет? Размер как будто под апельсин и с 5 острыми шипами»

Ответ: это держатель для фруктов и овощей, которые нужно нарезать на ломтики.

6. «Нашел этот инструмент в кухонном ящике. Интересно, для чего он используется. На нем нет никаких надписей или логотипов»

Ответ: это открывалка для бутылок и банок, рассчитанная на крышки разных размеров.

7. «Очень странный пинцет. Наверное, кухонный инструмент»

Ответ: похоже, что это приспособление для отжима кусочков лимона.

8. «Только что купил дом. Эта странная штуковина в виде треугольника прикреплена около раковины. Что это?»

Ответ: это держатель полотенца для вытирания посуды.

9. «Что это за штука на моей кухне? У нее плоский и неострый край»

Ответ: это точилка для ножниц с гладкими лезвиями. Идея состоит в том, чтобы проводить ей по лезвию под нужным углом.

10. «Обнаружил это во время уборки кухни. Длина 20 см, средняя часть — пружина»

Ответ: скорее всего, это приспособление для раскалывания льда на кусочки.

11. «Что это за странный нож? Примерно 25 см в длину, зубцы в каждой секции направлены в противоположные стороны»

Ответ: это нож для замороженных продуктов.

12. «Купил сегодня на барахолке в отделе кухонных принадлежностей. Просто потому, что это красиво. Вы можете помочь определить реальное предназначение данной штуки?»

Ответ: это подставка для тостов, чтобы подавать их на стол.

13. «Что это за инструмент, который был в моем кухонном наборе?»

Ответ: это приспособление для удаления рыбьей чешуи.

14. «Мне сказали, что это штука для кухни, но никто не может понять, для чего она нужна на самом деле. Поможете?»

Ответ: эта штука используется как мыло, чтобы убрать запах лука с рук.

15. «Нашел во время уборки на кухне. Если нажать, то из отверстия выходит небольшой шип. Что это?»

Ответ: это прокалыватель для яиц. Помогает предотвратить растрескивание яйца во время варки.

16. «Эта штука была в коробке с кухонными принадлежностями»

Ответ: это инструмент для обжима кондитерских изделий. Его используют для создания декоративного края у пирогов.

17. «Что это за штука? Какой-нибудь кухонный инструмент? Или что-то для пряжи?»

Ответ: данный инструмент служит для приготовления крумкейков. Тонкая круглая лепешка, как блин, раскатывается по деревянному конусу. Металлическая часть удерживает мягкое тесто на месте, пока оно остывает.

18. «Что это за странная кухонная утварь?»

Ответ: это приспособление предназначено для разделки крабов.