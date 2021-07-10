18 контрастных фото, которые в два счета объяснят то, что обычно приходится долго гуглить
Каждый день мы что-нибудь да сравниваем, ведь это позволяет нам оценить ситуацию и сделать верный выбор. Нас окружает огромное количество контрастов, которое нам без надобности, но зато поможет лучше понять этот мир и немного прокачать мозги. Например, как время меняет вид разных вещей, как выглядит кровь человека с анемией, и что ультрафиолет показывает скрытые детали.
Мы в AdMe.ru всегда горим желанием узнать что-то новое, и герои нашей фотоподборки помогли нам его исполнить. Надеемся, что и вам тоже.
«Воздушный фильтр, который я только что вынул из газонокосилки, и новый»
«Мой 20-летний плюшевый мишка и такой же, но новый, для сына»
Оказывается, что узор на бумажных полотенцах светится под ультрафиолетом
«Моя рука — реальная и нарисованная»
«Новые рабочие ботинки и старые, которые я носил полтора года»
«Мои листочки для записей стали зелеными, пока меня не было в офисе в течение 15 месяцев»
«Песок, собранный с различных пляжей, на которых мы побывали»
Кровь здорового человека и пациента с анемией
Эти две пробирки некоторое время стояли вертикально, чтобы кровь осела и разделилась на слои. Нижний красный слой — это эритроциты. В случае анемии (справа) организм вырабатывает их недостаточно.
«Я нашел листочек, который наполовину изъеден»
«Старый кошелек, которым я пользовался на протяжении 10 лет, и новый»
«Моя левая икра значительно больше правой из-за того, что я долго ездил на машине с довольно тугим сцеплением»
Разница температур между внутренней и внешней поверхностями стен
«31 и 36 °С».
«Одна из моих куриц несет голубовато-серые яйца»
Фото, сделанное на iPhone и на среднеформатную пленку
Новая когтеточка и старая, которой кошка пользовалась на протяжении 3 лет
Помидоры посадили в одно и то же время, но слева горшок с новой землей, а справа со старой
Амортизатор после 300-тысячного пробега и новый
Клык волка на фоне клыка шпица
Сравнения из какой категории вас поражают больше всего: время, размер или наглядность физических законов?