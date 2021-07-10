18 контрастных фото, которые в два счета объяснят то, что обычно приходится долго гуглить

Каждый день мы что-нибудь да сравниваем, ведь это позволяет нам оценить ситуацию и сделать верный выбор. Нас окружает огромное количество контрастов, которое нам без надобности, но зато поможет лучше понять этот мир и немного прокачать мозги. Например, как время меняет вид разных вещей, как выглядит кровь человека с анемией, и что ультрафиолет показывает скрытые детали.

Мы в AdMe.ru всегда горим желанием узнать что-то новое, и герои нашей фотоподборки помогли нам его исполнить. Надеемся, что и вам тоже.

«Воздушный фильтр, который я только что вынул из газонокосилки, и новый»

«Мой 20-летний плюшевый мишка и такой же, но новый, для сына»

Оказывается, что узор на бумажных полотенцах светится под ультрафиолетом

«Моя рука — реальная и нарисованная»

«Новые рабочие ботинки и старые, которые я носил полтора года»

«Мои листочки для записей стали зелеными, пока меня не было в офисе в течение 15 месяцев»

«Песок, собранный с различных пляжей, на которых мы побывали»

Кровь здорового человека и пациента с анемией

Эти две пробирки некоторое время стояли вертикально, чтобы кровь осела и разделилась на слои. Нижний красный слой — это эритроциты. В случае анемии (справа) организм вырабатывает их недостаточно.

«Я нашел листочек, который наполовину изъеден»

«Старый кошелек, которым я пользовался на протяжении 10 лет, и новый»

«Моя левая икра значительно больше правой из-за того, что я долго ездил на машине с довольно тугим сцеплением»

Разница температур между внутренней и внешней поверхностями стен

«31 и 36 °С».

«Одна из моих куриц несет голубовато-серые яйца»

Фото, сделанное на iPhone и на среднеформатную пленку

Новая когтеточка и старая, которой кошка пользовалась на протяжении 3 лет

Помидоры посадили в одно и то же время, но слева горшок с новой землей, а справа со старой

Амортизатор после 300-тысячного пробега и новый

Клык волка на фоне клыка шпица