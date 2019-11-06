18 комментариев от пользователей, чье чувство юмора достойно аплодисментов

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Иногда кажется, что умение вовремя остроумно ответить — сверхспособность, дарованная единицам. Ведь почти каждому знакомо то чувство, когда внезапно в голову приходит крутой ответ, которым нужно было бы парировать в разговоре еще 3 дня назад. К счастью, среди нас есть те, кому не нужно лезть за словом в карман: в их арсенале всегда найдется убойная шутка, которая сразит наповал любого собеседника.

Мы в AdMe.ru уверены, что некоторые посты в соцсетях не были бы такими вирусными, если бы не колкие комментарии бойких на язык пользователей. Предлагаем и вам убедиться в этом.

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А ваши публикации когда-нибудь становились объектом острых шуток интернет-пользователей? Или, может быть, вы и есть тот самый шутник, чьи ироничные реплики набирают сотни лайков и комментариев? Делитесь скриншотами ваших самых удачных шуток в сети.

Фото на превью prof.Voland / Pikabu

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