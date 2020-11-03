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18 комментаторов из сети, у которых чувства юмора хватит на себя и на того парня

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Меткая подпись способна из любой фотографии сделать шутку, которой вы еще несколько дней будете делиться с друзьями. Играющий пес запросто может превратиться в героя фильма Гая Ричи, обычный кот стать мемом, а парк рейсовых автобусов переместиться в саванну.

Мы в AdMe.ru наткнулись на снимки, которые хочется назвать юмористическими шедеврами — и все из-за ироничной подписи к ним.

«Точь-в-точь взгляд моего бати, когда я накосячу»

© Unknown user / Reddit, © needstoworkout / Reddit

«Дикие автобусы на водопое»

© Einstein7- / Reddit

«Кофемашина-нытик»

© Xpressforze / Pikabu

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон»

© itsyaboy_spidey / Reddit, © kuchka70 / Pikabu

«Картофка, картофка, я тебя съем»

© MiloMade / Reddit, © mrobry / Pikabu

«Это ограбление. Отдавайте вкусняшки немедленно»

© TheRealR0tb3rt / Imgur, © Wildwildworld / Pikabu

«Когда услышал хорошую шутку от хозяйки»

© AngelPescea / Reddit

«Пеннивайз, убери своего кота, он отпугивает детей»

© brandon061416 / Reddit

«Когда проехал свою остановку»

© chelo21vek / Pikabu

«Чувак, я клянусь, эта белка была во-о-от такая здоровенная»

© lewisbro2830 / Reddit

«- Андрюх, слушай, у меня тут грифоны лишние.
— Ни слова больше!»

© Elkir / Pikabu

«Восстание машин»

© seoded / Pikabu

«Кот полностью заряжен»

© waruna40 / Reddit

«2020 год в одной картинке»

© xpanta / Reddit

«Что за прекрасная ночь!»

© Frosty_Frames / Reddit

«Хотел испечь рулетики в форме полумесяца, но получились какие-то уставшие моржи»

© chiquitamichi / Reddit

«Собака съела мою домашнюю работу. Версия 2.0»

© _fufu / Reddit

«Кажется, на этой лавочке до утра засиделся вампир»

© Ge_Sto / Reddit

А вы сможете придумать более смешные варианты подписей? Делитесь с нами!

Фото на превью Xpressforze / Pikabu
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