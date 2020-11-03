18 комментаторов из сети, у которых чувства юмора хватит на себя и на того парня

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Меткая подпись способна из любой фотографии сделать шутку, которой вы еще несколько дней будете делиться с друзьями. Играющий пес запросто может превратиться в героя фильма Гая Ричи, обычный кот стать мемом, а парк рейсовых автобусов переместиться в саванну.

Мы в AdMe.ru наткнулись на снимки, которые хочется назвать юмористическими шедеврами — и все из-за ироничной подписи к ним.

«Точь-в-точь взгляд моего бати, когда я накосячу»

«Дикие автобусы на водопое»

«Кофемашина-нытик»

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон»

«Картофка, картофка, я тебя съем»

«Это ограбление. Отдавайте вкусняшки немедленно»

«Когда услышал хорошую шутку от хозяйки»

«Пеннивайз, убери своего кота, он отпугивает детей»

«Когда проехал свою остановку»

«Чувак, я клянусь, эта белка была во-о-от такая здоровенная»

«- Андрюх, слушай, у меня тут грифоны лишние.

— Ни слова больше!»

«Восстание машин»

«Кот полностью заряжен»

«2020 год в одной картинке»

«Что за прекрасная ночь!»

«Хотел испечь рулетики в форме полумесяца, но получились какие-то уставшие моржи»

«Собака съела мою домашнюю работу. Версия 2.0»

«Кажется, на этой лавочке до утра засиделся вампир»