18 комментаторов из сети, у которых чувства юмора хватит на себя и на того парня
Меткая подпись способна из любой фотографии сделать шутку, которой вы еще несколько дней будете делиться с друзьями. Играющий пес запросто может превратиться в героя фильма Гая Ричи, обычный кот стать мемом, а парк рейсовых автобусов переместиться в саванну.
Мы в AdMe.ru наткнулись на снимки, которые хочется назвать юмористическими шедеврами — и все из-за ироничной подписи к ним.
«Точь-в-точь взгляд моего бати, когда я накосячу»
«Дикие автобусы на водопое»
«Кофемашина-нытик»
«Крадущийся тигр, затаившийся дракон»
«Картофка, картофка, я тебя съем»
«Это ограбление. Отдавайте вкусняшки немедленно»
«Когда услышал хорошую шутку от хозяйки»
«Пеннивайз, убери своего кота, он отпугивает детей»
«Когда проехал свою остановку»
«Чувак, я клянусь, эта белка была во-о-от такая здоровенная»
«- Андрюх, слушай, у меня тут грифоны лишние.
— Ни слова больше!»
«Восстание машин»
«Кот полностью заряжен»
«2020 год в одной картинке»
«Что за прекрасная ночь!»
«Хотел испечь рулетики в форме полумесяца, но получились какие-то уставшие моржи»
«Собака съела мою домашнюю работу. Версия 2.0»
«Кажется, на этой лавочке до утра засиделся вампир»
А вы сможете придумать более смешные варианты подписей? Делитесь с нами!
Фото на превью Xpressforze / Pikabu