18 изобретений, авторам которых то ли Нобелевскую, то ли Шнобелевскую премию надо выдавать

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Как часто вас посещают безумные идеи, которые так и не воплощаются в жизнь? Украшение из одноразовой вилки или гаджет из бейсбольной биты и вантуза тоже были чьими-то сумасбродными задумками, но стали реальностью благодаря смекалистым умельцам.

Пользователи сети выложили снимки неоднозначных изобретений, а AdMe.ru показывает их вам. Вдруг и вы вдохновитесь и дадите волю своей фантазии.

«Моя 6-летняя дочь изобрела это и теперь ловко избегает пустых разговоров о том, как у нее дела»

Пикник на качелях? Почему бы и да!

Кому нужен диско-шар, когда есть диско-Щелкунчик

Удобно, однако!

Диво дивное, чудо чудное

«Я очень гордилась своей работой, пока мне не сказали, что выглядит она не ахти как»

«Как вам мой новенький свитер из ворса, собранного в сушилке?»

«Сам не знаю, зачем я сделал это джинсовое кресло»

«Нашел эту вилку в доме брата. В ответ на вопрос „Зачем ты над ней так поиздевался?“ он принес свой iPad, и все сразу стало понятно»

«Писсуар на заднем дворе дома приятеля»

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«Хотел попробовать этот модный взбитый кофе, но под рукой не оказалось миксера...»

«„Не пропадать же добру“, — подумал мой босс и приделал сломанное офисное кресло к моему велосипеду»

Как пить воду ночью, не вылезая из-под теплого одеялка

«Мои друзья иногда просят меня смастерить странные предметы»

Да будет свет!

Для любителей нетривиальных украшений на шею

«Мама пустилась во все тяжкие. Дамы и господа, встречайте: ваза из куска ткани и цемента!»