18 историй, доказывающих, что снимать квартиру — занятие не для слабонервных
Почти все, кому сегодня удалось стать обладателем собственной жилплощади, когда-то снимали жилье. И эти люди точно знают, что отношения «квартирант — арендодатель» совершенно особые, требующие терпения, иной раз безграничного.
Мы в AdMe.ru остановились на самых животрепещущих историях квартирантов, которые не понаслышке знают, каково это — внезапно услышать в двери звук поворачивающегося ключа, разбираться с загадочно работающей техникой и приглашать друзей только в строго оговоренное время.
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Выхожу из ванной, чистый, свежепомытый, из одежды только небольшое полотенце, которым голову вытираю. Захожу в комнату — а там бабулька-хозяйка со своей подружкой обсуждают какие-то цветы. Хозяйка только сказала: «Ну разве можно так к людям голышом без предупреждения заходить?» Следующие 2 года, что я там жил, она перед визитом мне заранее пару раз звонила. © maseal / pikabu
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У меня был арендодатель, который исправно брал деньги за аренду, но забывал оплачивать ипотечные взносы. Причем он делал это так долго, что однажды дом выставили на продажу. Я поняла это в тот день, когда увидела во дворе табличку «Продается». © phatmexican13 / reddit
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Снял квартиру. Через пару дней возвращаюсь домой с работы, а у меня телевизор включен на канале «Звезда». Решил, мол, устал сильно, не помню, что не выключил телевизор. На следующий день прихожу — опять «Звезда». Решил я вернуться с работы пораньше, открываю дверь, а мне навстречу выходит хозяин квартиры и сразу такой: «Тут такое, у меня телевизор сломался, я решил к тебе ходить смотреть, тебя все равно дома днем не бывает». Конечно, я обалдел от такой простоты человеческой и съехал. © inactivity / pikabu
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Первые 3 дня все было хорошо, на 4-й день, едва я намылился, тут же стук в дверь:
— Миш, ты скоро? А то мне в ванную нужно.
— Теть Тонь, ну я же только зашел.
— Я вот что беспокоюсь: нальешь ты мне воды на несколько тысяч, и что я делать буду?
Прихожу c работы, а смесителя нет. Просто нет. Торчат 2 трубы и заглушки. А хозяйка мне и говорит:
— Не знаю, что ты ночью делал, но смеситель поломал! Я слесаря вызвала, а он мой смеситель в ремонт понес! Неделю будут чинить! Вода теперь только на кухне.
Плюнул я, собрал вещи и свалил в хостел. © dadudist / pikabu
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Жили с семьей в «убитой» съемной квартире. Краны протекали, полы скрипели, из окон сквозило. Ночью целый пласт обоев отвалился от стены и буквально накрыл нас, жутко напугав. Наутро мы решили за свой счет поклеить новые обои, чтобы было немного приятнее там жить. Хозяйка квартиры, когда в очередной раз пришла за деньгами, с милой улыбкой сообщила, что теперь квартира смотрится более свежо и, конечно, уже не может стоить тех «маленьких» денег, поэтому она повышает нам квартплату. © Подслушано / vk
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Помню, моюсь я в душе, тут слышу, что вроде входная дверь открылась. Я в мыльной пене из душа выскочила, хорошо хоть в полотенце замотаться успела. На пороге стоит хозяйка с невозмутимым видом. Оказывается, она мимо проходила и решила зайти в туалет, до дому не дотерпеть. По выходным, когда она с детьми гуляла, те так и рвались навестить туалет в сдаваемой квартире. Однажды мне позвонили из какой-то жилищной конторы и строго сказали, что квартира эта уже месяц как должна быть сдана государству. © greski / livejournal
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Мы с парнем переехали в съемную квартиру. В выходные решили поваляться дома. Сидим, смотрим фильм, кушаем пиццу. И тут из-за холодильника появляется хомяк. Бежит к нам, хватает крошки и убегает. Мы минуты 2 еще с открытыми ртами сидели, пока не поняли, что его прошлые жильцы потеряли. Так у нас появился Вениамин, и новая квартира стала уютнее. © Палата № 6 / vk
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Cняли квартиру — отличный ремонт, неплохая мебель, нормальная цена и приветливый хозяин. А через 3 месяца к нам нагрянула жена хозяина квартиры. По заверениям муженька, здесь жили 3 парня-студента. Мадам, увидев нас, молодых и привлекательных студенток, поставила мужа перед выбором: спокойствие семьи и его здоровая нервная система или квартирантки. Итак, баулы, грузовое такси и снова переезд. © urtica855 / pikabu
«Переписка с хозяином квартиры».
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В день передачи денег хозяйка пришла с пакетом ванных принадлежностей. Там был шампунь без агрессивных сульфатов, которые могут покрытие повредить, и прочее для нашего мытья и отмывания ванны. Она пояснила, что ванну нужно мыть после каждого приема и вытирать насухо специальной тряпочкой. И мыться каждый день — привычка глупая. Так началась эра вранья. Мы мылись каждый день, только второй сидел на шухере у окна. Однажды проснулась в 5 утра и поняла, что в квартире кто-то есть. И да, это она мыла ванну. Оказалось, что сегодня какой-то там праздник и должна быть генеральная уборка, а мы же работаем, не успеем. Выдержали мы там примерно полгода. © MeriSkitty / pikabu
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Залог не вернули за битые чашки без ручек, которые я выкинула: мол, порча имущества. А хозяйка-бабуля, выходящая из душа голышом, чтобы тело подышало, заходила к нам с подружкой в комнату причесаться, потому что у нас зеркало хорошее. © Александра Алиева / vk
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Сняла комнату у одной одинокой дамы. Она оказалась очень любопытной. Помимо расспросов о жизни, она еще и мои вещи просматривала. Я замечала, что вещи в моей большой сумке переложены, но молчала, не хотела скандала. Перед тем как уехать на неделю домой, я внутрь сумки поверх вещей положила записку: «Прошу по моим вещам не лазить». Когда вернулась, видно было, что сумку открывали. Хозяйка злится, а сказать мне ничего не может, так как пришлось бы признаться в том, что лазила по чужим вещам. Отучила без скандала. © 1minimi1 / pikabu
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Прихожу смотреть квартиру. Хозяйка — божий одуванчик. Живет она сама и одной девочке сдает. Девочка на днях съедет, и вот она новую квартирантку ищет. Договорились. Распаковываю вещи, вижу девочку, потом еще девочку, потом еще. Задаю вопрос: «А сколько вас здесь живет?» Батюшки. Живет хозяйка, с ней в комнате 3 девочки, во 2-й комнате 4 и на кухне 2, плюс кот. Уехала той же ночью. © sonata812 / livejournal
«Хозяин квартиры думал, что мы съедем, и заказал диван. А мы не съехали, и теперь дома диванопокалипсис. Диваны буквально выживают меня из этого дома».
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Дом был чистый, с санузлом, нормальная мебель. Бабуля нас предупредила, что надо экономить воду и электричество, так как пенсия не резиновая. Приходим мы вечером, а бабуля с порога: «Хлопцы, что же вы с утра ушли, а свет жжете?» Ну, мы подумали, может, впопыхах свет не выключили, извинились. На следующий день история повторяется. На 3-й день бабуля прямо скандал закатила. Оказалось, что она имела в виду диод на ноутбуке, который сигнализирует о включении в сеть. © Vanig / pikabu
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На одной квартире, самой первой, хозяйка пришла за арендой на следующий день после того, как забрала арендную плату. Сначала устроила скандал, потом, видимо, вспомнила, извинилась. В качестве оправдания сообщила: «Ну бывает, я же деньги в кошельке не считаю». © jour_janny / livejournal
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Я как-то полгода снимал часть дома у бабушки. Дому было 207 лет. Бабушке — не меньше.
Она всю жизнь работала учителем английского в школе. Купила себе айфон и начала писать мне сообщения. На фантастическом английском. Типа: «Хани, при внешнем осмотре было обнаружено, что ты оставил окна открытыми, а форекаст обещает грозу через час. Не возникнут ли у сэра возражения, если лендлорд зайдет в его помещения и закроет окна?» Эх, мне в жизни так не заговорить. © sivka2006 / livejournal
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Снимала комнату у одной экстравагантной дамы. Возвращаюсь с работы — над дверью какая-то травка висит и в ручку двери пучок воткнут. Пытаюсь повернуть ключ — не получается. Слышу шорох, открывает хозяйка, а за ней вырывается какой-то странный дым или пар. Захожу в квартиру, а там какой-то волосатый дед бегает, глаза выпучены, размахивает моим веником и что-то шепчет непонятное. В ответ на мой удивленный взгляд мне пояснили:
— Шаман знакомый. Заговаривает. Я ему заплатила за 1 ритуал — очищение квартиры, а он бесплатно 2-й проведет — мужа тебе нашепчет.
Еще никогда я так быстро не собирала свои вещи. © Linxa / pikabu
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Типичный хозяин квартиры: «К тебе придут гости? Ни в коем случае!»
Мой хозяин квартиры: «К тебе придут гости? А там будут парни? А они останутся на ночь? Пусть остаются, помогут холодильник заменить!» © nn_astel / twitter
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Хозяин любил приходить в квартиру около 9 часов вечера и говорил, что явился вынести мусор. Он сделал запасные ключи своему отцу и уборщице, оба тоже появлялись без предупреждения. Гараж прямо под моей комнатой они использовали как мастерскую, в которой работали с утра до ночи. Последней каплей стала субботняя выходка: в 8 часов утра он привел свою жену и маленького сына в комнату моего соседа. © Frisbeeman / reddit
Друзья, а вам приходилось жить в съемном жилье? Везло с хозяевами квартир?
Фото на превью urtica855 / pikabu