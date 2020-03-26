18 историй, доказывающих, что снимать квартиру — занятие не для слабонервных

Первые 3 дня все было хорошо, на 4-й день, едва я намылился, тут же стук в дверь:

— Миш, ты скоро? А то мне в ванную нужно.

— Теть Тонь, ну я же только зашел.

— Я вот что беспокоюсь: нальешь ты мне воды на несколько тысяч, и что я делать буду?

Прихожу c работы, а смесителя нет. Просто нет. Торчат 2 трубы и заглушки. А хозяйка мне и говорит:

— Не знаю, что ты ночью делал, но смеситель поломал! Я слесаря вызвала, а он мой смеситель в ремонт понес! Неделю будут чинить! Вода теперь только на кухне.

Плюнул я, собрал вещи и свалил в хостел. © dadudist / pikabu