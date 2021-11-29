18 обалденных учителей, с которыми даже гранит науки щелкается как семечки

Учителя — важные люди в нашей жизни. Поэтому приятно видеть, что педагог ощущает себя в классе как рыба в воде, и сразу понятно, что в этой профессии он на своем месте. Пройдут годы, и кто-то запомнится как строгий, но справедливый преподаватель, кто-то — как добрый и мудрый, а про кого-то ученики еще долго будут пересказывать друг другу разные байки.

Мы в AdMe.ru считаем, что работа учителя требует не только высокого уровня образованности, но и безграничного воображения, чувства юмора и, конечно, любви. Вот примеры педагогов, которые без труда завоевывают сердца своих учеников.

Дайте ей учительский «Оскар»

В школе у ребенка выпал и потерялся молочный зуб. Мальчик был очень расстроен тем, что Зубная фея к нему не придет. Поэтому учитель написал ей официальное письмо

«Дорогая Зубная фея! Я пишу, чтобы ты была в курсе, что у N сегодня выпал зуб. Передний в нижнем ряду. К сожалению, он был нечаянно выброшен во время ланча. Пожалуйста, прими это официальное письмо как доказательство. Я своими глазами видел дырку, которая осталась на месте зуба. Пожалуйста, посети N и оставь ему свою обычную награду».

Когда не успеваешь за трендами

Самый мудрый педагог

Как-то на уроке я решил поделиться сомнениями по поводу своего голоса с учителем пения: «Мне кажется, что после всех этих упражнений мое пение стало только хуже». А он улыбнулся и ответил: «Не волнуйся. Ты всегда так пел. Но теперь ты начал понимать это». Честное слово, я не знал, смеяться мне или плакать. Но понимание своих ошибок стало первым шагом к тому, чтобы исправить их. © Vijayraj Kamat / Quora

«У моего учителя математики есть печать с его лицом. Он ставит ее на работы учеников, которые хорошо справились с заданием»

Достаем календари 2009 года

«Мечтала стать преподом, чтобы давать вот такие задания. Зацените, какую контрольную по физике составила...»

«...Но даже тут умудрились списать»

Гоголь подождет

«Мой учитель оделся на урок как герой аниме»

Ас педагогики

В 10-м классе у нас был урок химии. Учитель ждал нас в темном кабинете, держа перед собой маленькую свечу. Класс был немного сбит с толку. Когда мы все успокоились, учитель сказал: «Расскажите мне о наблюдениях об этой свече, которые вы можете сделать». Это казалось слишком простым для урока химии. Наконец мы начали выкрикивать:

— Пламя желтое?

— Пламя излучает тепло!

— Фитиль горит!

— Воск цилиндрический!

Учитель приподнял брови:

— Вы уверены?

Затем он засунул свечу в рот и начал жевать. Класс уставился на него. Я уже думала, что надо вызвать скорую помощь, но учитель просто продолжал жевать как ни в чем не бывало. В конце концов он сказал: «Вообще-то вкус хороший». Как оказалось, «свеча» вовсе не была восковой. На самом деле это был просто кусочек банана с ломтиком миндаля вместо фитиля. Заявление последнего ученика про воск на самом деле было умозаключением, а не наблюдением. Объяснив это нам, учитель включил свет и сказал: «Я хочу, чтобы вы усвоили первое правило научного мышления: никогда не предполагайте, что ваш разум не может вам лгать».

Это история о том, как мой учитель химии в 10-м классе проглотил свечу, чтобы объяснить нам первый принцип научного мышления. © Hannah Yang / Quora

«Мой учитель математики принес в класс пиццу. А как проходит ваш день?»

Видимо, учительница преподавала в Хогвартсе на полставки

«Моя мама — учительница музыки. А это значит, что периодически я напеваю ей в WhatsApp рандомные кусочки классических мелодий и спрашиваю, что это такое»

К этому совету стоит прислушаться

Я учился тогда в 7-м или 8-м классе. Преподавательница английского попросила моего одноклассника протереть доску. Тот взял тряпку и начал водить ей слева направо, как это сделало бы большинство из нас. Пыль полетела прямо в другого ученика, стоявшего рядом. Заметив это, учительница остановила моего одноклассника и показала, как делать правильно: надо перемещать тряпку сверху вниз. Разобравшись с доской, она обратилась к классу: «В жизни всегда стремитесь делать рутинные вещи, например протирать доску, неординарным способом. Это сделает вашу жизнь неординарной». Один из лучших советов, которые я получал. © Yash Sanghvi / Quora

«Я репетитор по химии и считаю, что вы должны оценить, как у меня записаны мои ученики»

Похвала положила начало воплощению мечты

«Однажды учительница английского выдала нам это. Все еще самая лучшая и понятная таблица»

Всем бы таких учителей