18 фотообманок, секреты которых легко понять, если внимательно присмотреться
Какими бы внимательными мы ни были, иногда приходится всматриваться в изображение, чтобы понять, что там вообще происходит. Обычно нас сбивают с толку обман зрения или объекты-хамелеоны. Можно долго ломать голову, прежде чем понять, например, что же у этого парня с ногами, где у собаки голова, или обнаружить, что этот пловец на самом деле просто морской еж.
Мы в AdMe.ru долго вглядывались в некоторые фото из нашей подборки, чтобы выяснить, в чем тут соль. И мы уверены, что у вас это займет намного меньше времени.
«Когда я открыл багажник, испугался, подумав, что кто-то украл чехол и запасное колесо. А потом вспомнил, что я купил зеркало»
Там среди листвы — лиса
- Блин, я думал, что это розыгрыш и никакой лисы нет. © pittstop33 / Reddit
Здесь нет зеркала
«Низ ножек скамейки в моем спортзале очень похож на сломанный iPhone»
Рождественская елка, сделанная из ремешков резиновых шлепанцев
Свет от фонарика создал на стене оптическую иллюзию
«Вот 2 моих кота»
Огромная книжная полка
«Просто мой папа и его собака»
«Думал, что это фотография парня, плавающего в океане»
«Я всем говорю, что сфотографировал НЛО»
«Моя собака выглядит довольно странно»
«Словил это в метро Лондона»
Просто настольная лампа, направленная на стену
«Мой друг учится кататься на сноуборде»
Это всего лишь ветряк
«Пузырьки в моей ванне похожи на лед на реке»
Иногда после похода наши ноги вытворяют что-то непонятное
Тут объясняется, что же творится с ногами. И автор подтверждает правильность ответа: посмотрите на картинку.
Какое из этих фото для вас было самым непонятным?
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Dylfonda / Reddit
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