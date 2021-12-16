18 фотообманок, секреты которых легко понять, если внимательно присмотреться

Какими бы внимательными мы ни были, иногда приходится всматриваться в изображение, чтобы понять, что там вообще происходит. Обычно нас сбивают с толку обман зрения или объекты-хамелеоны. Можно долго ломать голову, прежде чем понять, например, что же у этого парня с ногами, где у собаки голова, или обнаружить, что этот пловец на самом деле просто морской еж.

Мы в AdMe.ru долго вглядывались в некоторые фото из нашей подборки, чтобы выяснить, в чем тут соль. И мы уверены, что у вас это займет намного меньше времени.

«Когда я открыл багажник, испугался, подумав, что кто-то украл чехол и запасное колесо. А потом вспомнил, что я купил зеркало»

Там среди листвы — лиса

Блин, я думал, что это розыгрыш и никакой лисы нет. © pittstop33 / Reddit

Здесь нет зеркала

«Низ ножек скамейки в моем спортзале очень похож на сломанный iPhone»

Рождественская елка, сделанная из ремешков резиновых шлепанцев

Свет от фонарика создал на стене оптическую иллюзию

«Вот 2 моих кота»

Огромная книжная полка

«Просто мой папа и его собака»

«Думал, что это фотография парня, плавающего в океане»

«Я всем говорю, что сфотографировал НЛО»

«Моя собака выглядит довольно странно»

«Словил это в метро Лондона»

Просто настольная лампа, направленная на стену

«Мой друг учится кататься на сноуборде»

Это всего лишь ветряк

«Пузырьки в моей ванне похожи на лед на реке»

Иногда после похода наши ноги вытворяют что-то непонятное



Тут объясняется, что же творится с ногами. И автор подтверждает правильность ответа: посмотрите на картинку.

Какое из этих фото для вас было самым непонятным?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.