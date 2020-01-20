18 фото, на которых драмы куда больше, чем в отборных мыльных операх

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Многие из нас хотели бы жить как в кино. Но вряд ли кто-то мечтает о жизни как в бразильском сериале, где одна драматическая сцена сменяется другой, и так до бесконечности. Но от такой участи, к сожалению, никто не застрахован. И герои этой подборки — очередное тому подтверждение.

AdMe.ru не смог пройти мимо 18 снимков, на каждом из которых разворачивается драма похлеще, чем в отборных сериалах нулевых.

1. «Это Лиам. Он самый лучший друг на свете. Он пригласил меня на ужин и потратил $ 200. Люблю его как брата»

2. «Я после того, как выиграл спор у жены»

3. «Никто не пришел на мой семинар, посвященный теме одиночества»

«Одиночество».

4. «Мой друг после того, как его четырежды отвергла одна и та же девушка»

5. Парень показывает семье свою коллекцию покемонов. Все выглядят крайне разочарованно, особенно мужчина в синем

6. «Два часа простоял в очереди на американские горки, чтобы услышать, что я слишком высокий»

7. «Нашла старое фото своей подушки, в которую я рыдала, когда меня бросил парень»

8. «Прическа, которую я хотел. И вот что получил»

9. Это поистине странное свидание

10. «Мой велосипед после работы»

11. Попытка не пытка

12. Никто не пришел на автограф-сессию этого автора

13. Отец сидит на диване и смотрит телевизор, пока его сын в одиночестве задувает свечи на торте

14. «Я люблю эту собаку, но она меня не замечает. Впрочем, как и женщины»

15. «Пожалуйста, никогда не женись, чтобы мы всегда могли оставаться такими друзьями»

16. «Моя подруга почти закончила его, а потом произошло это»

17. «Решила узнать, что случилось, а дочь отвечает: „Я больше не хочу быть мамой, мой ребенок меня не слушается“»

18. «Она сказала „нет“, но надела его, чтобы я почувствовал себя лучше»

Есть ли у вас в архиве снимки, без которых эта подборка выглядит незавершенной? Делитесь ими в комментариях.