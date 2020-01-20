18 фото, на которых драмы куда больше, чем в отборных мыльных операх
Многие из нас хотели бы жить как в кино. Но вряд ли кто-то мечтает о жизни как в бразильском сериале, где одна драматическая сцена сменяется другой, и так до бесконечности. Но от такой участи, к сожалению, никто не застрахован. И герои этой подборки — очередное тому подтверждение.
AdMe.ru не смог пройти мимо 18 снимков, на каждом из которых разворачивается драма похлеще, чем в отборных сериалах нулевых.
1. «Это Лиам. Он самый лучший друг на свете. Он пригласил меня на ужин и потратил $ 200. Люблю его как брата»
2. «Я после того, как выиграл спор у жены»
3. «Никто не пришел на мой семинар, посвященный теме одиночества»
«Одиночество».
4. «Мой друг после того, как его четырежды отвергла одна и та же девушка»
5. Парень показывает семье свою коллекцию покемонов. Все выглядят крайне разочарованно, особенно мужчина в синем
6. «Два часа простоял в очереди на американские горки, чтобы услышать, что я слишком высокий»
7. «Нашла старое фото своей подушки, в которую я рыдала, когда меня бросил парень»
8. «Прическа, которую я хотел. И вот что получил»
9. Это поистине странное свидание
10. «Мой велосипед после работы»
11. Попытка не пытка
12. Никто не пришел на автограф-сессию этого автора
13. Отец сидит на диване и смотрит телевизор, пока его сын в одиночестве задувает свечи на торте
14. «Я люблю эту собаку, но она меня не замечает. Впрочем, как и женщины»
15. «Пожалуйста, никогда не женись, чтобы мы всегда могли оставаться такими друзьями»
16. «Моя подруга почти закончила его, а потом произошло это»
17. «Решила узнать, что случилось, а дочь отвечает: „Я больше не хочу быть мамой, мой ребенок меня не слушается“»
18. «Она сказала „нет“, но надела его, чтобы я почувствовал себя лучше»
Есть ли у вас в архиве снимки, без которых эта подборка выглядит незавершенной? Делитесь ими в комментариях.
Фото на превью LlLUZlSQUlRT / Twitter