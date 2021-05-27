18 фото, которые красноречиво продемонстрируют неумолимость времени

Время — странная штука. Зачастую мы не замечаем изменений, пока нам не покажут этого в упор. Именно поэтому важно писать заметки, делать фотографии, запечатлевать моменты — чтобы в случае чего иметь возможность сравнить и вспомнить, как, оказывается, было когда-то.

Мы в AdMe.ru любим иногда посентиментальничать. Поэтому сегодняшняя подборка — иллюстрация того, какой отпечаток оставляет время на повседневных вещах, о которых мы обычно и не задумываемся.

Некоторые вещи не меняются

Внутри труб водоснабжения можно встретить и такое

«Мой отец купил новые ботинки, ту же модель»

Перила пирса в Ньюпорте. Люди поднимают здесь ловушки для крабов

Место, где все обычно ждут лифт

«Моя бабушка так долго точила этот нож, что от него почти ничего не осталось»

Лужи после дождя собираются там, где располагаются колеса автомобилей во время стоянки

«Моя щетка 1,5-годовалой давности, которую я использую в кузнечном деле»

«Заменил ручку на двери. Бьюсь об заклад, что ее не меняли с тех пор, как дом был построен в 84-м»

«Мой чехол для айфона после 3 лет использования. Да, он был таким же чистым»

«Мои старые и новые кеды того же цвета»

«Он со мной почти 20 лет, включая те 10, когда я спал с ним каждую ночь. Нашел почти такого же нового и могу сравнить их: надо же, какое изменение!»

«Мой коврик для мышки 7 лет спустя после того, как жена подарила его мне»

«Наконец-то заменил свой 30-летний ящик для инструментов»

«Первую тарелку мы использовали 20 лет, вторую только что достали из нового набора»

«Маршрут, по которому я хожу на уроки гитары»

«Моя собака отказывается ходить по каменной дорожке»

«Новые джинсы vs любимые старые после 4 лет использования»